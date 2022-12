Se suicida Stephen “tWitch” Boss, DJ y productor de Ellen DeGeneres

Hollywood está revolucionado con la terrible noticia de la muerte del ex DJ de Ellen DeGeneres, Stephen “tWitch” Boss, quien se suicidó el martes a sus apenas 40 dejando 3 hijos. El hecho ocurrió en un hotel de la ciudad de Los Ángeles, donde la policía llegó y encontró el cuerpo sin vida del famoso.

Las autoridades le dijeron a TMZ que Stephen “tWitch” Boss salió de su casa sin su auto, cosa que no era usual en él. Su esposa Allison Holker envió un mensaje que ha roto el corazón de muchos: “Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fanáticos”. Hace apenas 3 días Allison y Stephen cumplieron 9 años de casados.

La esposa de Stephen Boss también agregó: “Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo seguirá sintiéndose. Estoy seguro de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos. Stephen, te amamos, te extrañamos y siempre guardaré el último baile para ti”, dijo ante la repentina muerte de su esposo quien se suicidó.

Justamente Ellen DeGeneres también dedicó unas palabras a su compañero y amigo personal en Instagram: “Tengo el corazón partido. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíen su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”, fueron parte de las palabras de la presentadora de televisión. View this post on Instagram A post shared by Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Hasta el momento de cierre de esta nota, se desconocen los motivos que habrían llevado a “Stephen “tWitch” Boss ha tomar tan trágica decisión que muchos del mundo del entretenimiento están llorando.

Sigue leyendo:

Así es por dentro la centenaria y linda casa que Ellen DeGeneres vende en Montecito

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi invierten $29 millones en su nueva mansión de Montecito

Conoce por dentro la mansión de Montecito que Ellen DeGeneres acaba de vender en $36 millones

Jennifer Aniston habló acerca de Brad Pitt en el programa final de Ellen DeGeneres