Muere David Crosby. El fundador de The Byrds y de Crosby, Stills & Nash tenía 81 años

David Crosby nació en Los Ángeles en 1964 y durante años entregó todo su talento al género. Creó un sonido muy particular y ahora lo deja inmortalizado como un gran legado. Fue justamente una fuente allegada a la familia que confirmó la muerte a la revista Rolling Stones. Sin embargo, aún se desconocen los motivos del deceso del integrante de The Byrds y Crosby, Stills & Nash.

Hace pocas horas se viralizó la noticia que David Crosby había fallecido a los 81 años. De inmediato, los medios especializados en música hicieron eco de la información. Su ex amigo y compañero musical con el que creó Crosby, Stills & Nash, Graham Nash, se pronunció: “… Lo que siempre nos ha importado a David y a mí más que nada fue la alegría pura de la música que creamos juntos, el sonido que descubrimos juntos y la profunda amistad que compartimos durante todos estos largos años….”. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

Esto refiriéndose así a los momentos en lo que su relación con David Crosby no fue armónica. Misma que fue reseñada por medios durante mucho tiempo. Los escándalos entre ellos no fueron pocos. Aún así, Nash aseguró: “Deja un tremendo vacío en cuanto a personalidad y talento en este mundo… deja un legado increíble. Estas son las cosas que más importan…”. View this post on Instagram A post shared by ROCK ON MAGAZINE (@rockonmagazine2021)

Posteriormente el trío Crosby, Stills & Nash se convirtió en cuarteto al entrar Neil Young. Pasaron a llamarse Crosby, Stills, Nash & Young y el poder sobre el escenario y los estudios de grabación fue aún más grande.

Al creador de “So You Want to Be a Rock ‘n’ Roll Star” y “Turn! ¡Giro! ¡Giro!” le sobreviven su esposa Jan Crosby y su hijo Django. Su legado a la música en California y aporte al rock and folk y al country rock quedarán en la historia para siempre y en el Rock and Roll Hall of Fame. Así que les dejamos uno de sus grandes éxitos para que lo disfruten, “Almost Cut My Hair”.

