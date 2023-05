Muerte de Tina Turner: historia y legado de la cantante que “resurgió de las cenizas”

El mundo de la música está de luto por el fallecimiento de la cantante estadounidense Tina Turner en Küschnat, Suiza, en un castillo junto a su marido, el alemán Erwin Bach. Y es que por más de tres décadas, la famosa se coronó como uno de los grandes fenómenos del pop y del rock.

No obstante, los lujos y el cariño que el público le otorgó durante su carrera artística no fueron constantes en su vida; por el contrario, esta estuvo marcada por el maltrato y la soledad.

El calvario de Anna Mae Bullock inició durante su infancia, pues nació en un sótano sin ventanas destinado para la maternidad de mujeres “de color” en el hospital del condado en el año 1939 en el seno de una familia disfuncional.

A la edad de 11 años su madre abandonó el lugar y Tina Turner decidió marcharse con su prima Margaret que la acogió en su casa. La tragedia azotaría su vida una vez más luego de que Margaret perdiera la vida en un accidente automovilístico.

En el terreno amoroso se sabe que mantuvo un breve romance en Knoxville con el saxofonista, Raymond Hill y fruto de esa relación nació su primer hijo, Craig Turner. No obstante, tras ponerle fin a su relación con el saxofonista, se unió a la banda del músico Ike Turner, quien poco después de convertiría en su esposo.

Tina Turner se sinceró sobre el difícil capítulo en su vida que vivió al lado de su marido, víctima de la cocaína y violencia. “Los labios rotos, los ojos morados, las articulaciones dislocadas, los huesos rotos y el tormento psicológico se convirtieron en parte de la vida cotidiana”, contó en una entrevista.

Sería el año 1968 cuando la estrella de la música intentó quitarse la vida tomándose cincuenta pastillas para dormir, pero este se vio truncado gracias a su equipo musical, quien la trasladó al hospital antes de lograr su cometido.

Para retomar las riendas de su vida, Turner decidió Alejarse de Iker y dedicarse a su carrera, así como a su faceta de mamá. En total, tuvo cuatro hijos, dos adoptados y dos biológicos: Craig Raymond Turner con Raymond Hill y Ronald Renelle Turner con Ike Turner. Posteriormente adoptó a Iker Turner Jr y Michael Turner, fruto de la anterior relación de su marido Ike con Lorraine Taylor.

La muerte la visitaría una vez más tras el suicidio de su hijo mayor, Craig Turner a los 62 años en su casa, situada en Studio City, con una herida de bala. En el año 2022, Tina Turner perdió a su hijo Ronnie tras una larga lucha contra el cáncer.

A pesar de los golpes de la vida, la cantautora no se dejó vencer y en una entrevista afirmó que: “Soy una sobreviviente por naturaleza, pero he tenido ayuda, y no me refiero al éxito o al dinero, aunque he sido bendecida con las dos cosas. La ayuda que ha sido esencial para mi bienestar, mi alegría y mi resiliencia es mi vida espiritual”.

