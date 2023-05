OTAN: Ingreso de Ucrania a la Alianza en medio de la guerra “no está en la agenda”

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania está aproximando cada vez más a ese país a la Alianza Atlántica, al estar incrementándose la operabilidad de sus fuerzas con las aliadas mediante la transferencia de equipos militares.

“Se están acercando a la OTAN en lo que se refiere al manejo de los diferentes sistemas de la OTAN”, subrayó Stoltenberg durante una conferencia organizada por el centro de estudios German Marshall Fund sobre la próxima cumbre aliada que tendrá lugar en Vilna en julio.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg, obviously irritated with unusually frequent hand gestures, explains that the Russian forces have managed to build an extremely strong echeloned defense with a large number of anti-tank obstacles and minefields pic.twitter.com/UtZhXHlxqO

