Qué puedes hacer si tu cuenta de WhatsApp es bloqueada

WhatsApp cuenta con ciertas restricciones que en caso de ser violadas por sus usuarios puede acarrear que sus cuentas sean bloqueadas. En caso de ocurrir esto el usuario perderá la capacidad de poder enviar y recibir mensajes de parte de sus contactos.

Ante este tipo de situaciones existen algunas alternativas que los usuarios pueden seguir para intentar recuperar sus cuentas y poder volver a tener acceso a la app:

1. Verificar el motivo: Lo primero que debes hacer es revisar las notificaciones o mensajes de WhatsApp que te indicaron la razón del bloqueo. Asegúrate de leer detenidamente toda la información proporcionada, ya que podría darte pistas sobre las acciones que llevaron al bloqueo.

2. Contactar a WhatsApp: Una vez que tengas claridad sobre el motivo del bloqueo, es recomendable enviar un correo electrónico al soporte técnico de WhatsApp para informarles sobre el bloqueo de tu cuenta y solicitar asistencia. Proporciona todos los detalles relevantes en tu correo y explica tu situación. WhatsApp te brindará instrucciones específicas y posibles soluciones para resolver el problema.

3. Desinstalar aplicaciones no autorizadas: Si el bloqueo se debe al uso de una aplicación no autorizada de WhatsApp, es importante que la desinstales por completo de tu dispositivo. Asegúrate de eliminar todos los archivos y configuraciones relacionados con la aplicación no autorizada. Luego, descarga la versión oficial de WhatsApp desde la tienda de aplicaciones correspondiente (como Google Play Store para dispositivos Android o App Store para dispositivos iOS).

4. Esperar el levantamiento del bloqueo: En algunos casos, el bloqueo de la cuenta puede ser temporal y se levantará automáticamente después de un período de tiempo determinado. Si has realizado los pasos anteriores y has contactado a WhatsApp, es importante tener paciencia y esperar a que se levante el bloqueo. Evita intentar acceder a tu cuenta repetidamente, ya que esto podría prolongar el tiempo de bloqueo.

Cuáles son las restricciones cuando una cuenta de WhatsApp es bloqueada

Cuando una cuenta de WhatsApp es bloqueada, el usuario experimentará ciertas limitaciones en la aplicación. Estas pueden incluir:

1. Incapacidad para enviar mensajes: El usuario no podrá enviar mensajes a través de la plataforma. Los mensajes enviados no se entregarán a los destinatarios y aparecerán con un solo tic en lugar de los dos tics que indican una entrega exitosa.

2. No se recibirán mensajes nuevos: El usuario bloqueado no podrá recibir mensajes nuevos de otros usuarios de WhatsApp. Sin embargo, todavía podrá ver los mensajes anteriores en la aplicación.

3. Restricciones en las llamadas y videollamadas: Es posible que las llamadas y videollamadas estén restringidas durante el bloqueo de la cuenta.

