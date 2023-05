Texas demanda al gobierno de Biden por exigir el uso de CBP One para tramitar asilo

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra la Administración de Joe Biden por el uso de la aplicación CBP One, que se lanzó para ayudar a los inmigrantes a aplicar a asilo en Estados Unidos, según The Associated Press.

El intento de la demanda es que se descarte totalmente la regla de asilo recientemente introducida por la Administración, que exige que se use la aplicación telefónica CBP One por los inmigrantes para programar sus citas para pedir asilo en Estados Unidos, con el propósito de que disminuya el arribo de inmigrantes indocumentados sin citas previas con las autoridades de inmigración

La demanda presentada el martes por Paxton ataca varios aspectos del plan del gobierno de Estados Unidos para gestionar la migración, tras el fin del Título 42, una regulación sanitaria aplicada a inmigración durante la pandemia de Covid, que autorizó a expulsar rápidamente a millones de inmigrantes en la frontera.

En la demanda, Texas argumenta que la administración de Biden esencialmente está alentando a las personas a venir a Estados Unidos, a pesar de que no tienen una base legal para quedarse.

“La Administración Biden concibió deliberadamente esta aplicación de teléfono con el objetivo de aprobar ilegalmente y de forma previa a más extranjeros ilegales para que ingresen al país y vayan a donde les plazca una vez que lleguen”, dijo Paxton en un comunicado.

La demanda de Paxton argumenta que la Administración está tratando de eludir la ley federal al procesar a los inmigrantes que, de lo contrario, deberían ser expulsados. La administración Biden ha promocionado la regla como una forma que combina vías legales con consecuencias por no usarlas.

“Esta Administración ha liderado la mayor expansión de vías legales de protección en décadas, y esta regulación alentará a los migrantes a buscar el acceso a esas vías en lugar de llegar ilegalmente en manos de los contrabandistas en la frontera sur”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas a principios de este mes.

Si bien la demanda se enfoca en la aplicación CBP One, busca descartar toda la regla de asilo. La regla hace que sea extremadamente difícil para los migrantes que viajan a la frontera sur obtener asilo si primero no buscan protección en un país por el que pasaron antes de llegar a los EE. UU. o si no solicitan asilo en línea a través de la aplicación.

