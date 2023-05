El gobierno de EE.UU. anunció la nueva regla para incentivar el uso de vías de inmigración legal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) finalizaron una nueva regla para incentivar aún más a las personas a usar y caminos ordenados para entrar a Estados Unidos, según un comunicado dado a conocer el jueves por el DHS, que relaciona la entrada en vigor de la misma con el fin de la aplicación del Título 42 y el reforzamiento de la aplicación del Título 8.

La nueva regla migratoria se basa en los esfuerzos para combinar vías legales con consecuencias por no utilizarlas, al establecer ciertas condiciones limitantes sobre la elegibilidad de asilo para aquellos que no utilizan esas vías. Esta regla entrará en vigencia una vez que finalice la Orden de salud pública del Título 42, el jueves a las 11:59 p. m. ET.

“Esta Administración ha liderado la mayor expansión de vías legales de protección en décadas, y esta regulación alentará a los migrantes a buscar el acceso a esas vías en lugar de llegar ilegalmente a manos de los contrabandistas en la frontera sur”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“Al mismo tiempo, seguimos instando al Congreso a que actúe sobre la propuesta de reforma migratoria del presidente Biden, la legislación bipartidista para proteger a los dreamers y los trabajadores agrícolas, y las reiteradas solicitudes de recursos adicionales para contratar más oficiales de asilo y jueces de inmigración para que finalmente podamos arreglar nuestra larga -sistema de inmigración roto”, continuó Mayorkas.

La regla supone que aquellos que no utilizan vías legales para ingresar a los Estados Unidos no son elegibles para el asilo y permite que Estados Unidos expulse a las personas que no establezcan un temor razonable de persecución o tortura en el país de expulsión.

Los no ciudadanos pueden refutar esta presunción basándose únicamente en circunstancias excepcionalmente convincentes.

A quienes no se aplica la nueva regla migratoria

La presunción de que aquellos que no utilizan vías legales para ingresar a los Estados Unidos no son elegibles para el asilo no se aplicará a un no ciudadano si él, o un miembro de la familia que viaja con él:

– recibió la autorización adecuada para viajar a Estados Unidos para solicitar la libertad condicional; presentada en un puerto de entrada, de conformidad con una hora y lugar preprogramados utilizando la aplicación CBP-One; estableció que no fue posible acceder o usar la aplicación CBP-One debido a circunstancias específicas y atenuantes, como una falla técnica significativa u otra excepción aplicable; o solicitaron y se les negó asilo u otra protección en al menos otro país.

Las personas también pueden refutar la presunción de que no califican para asilo demostrando circunstancias excepcionalmente convincentes. Los niños no acompañados están exentos de esta presunción.

El gobierno de Estados Unidos se ha estado preparando para el final de la aplicación del Título 42 y ha anunciado las nuevas medidas migratorias y las regulaciones y sanciones que se aplicarán cuando el Título 42 deje de aplicarse a la inmigración.

