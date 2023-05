Qué es el Título 8, la medida de migración que entrará en vigor tras el fin del Título 42

Este jueves 11 de mayo de 2023, a las 11:59 horas, termina el llamado Título 42 para dar paso a la implementación del Título 8, la vieja medida que intentará frenar el flujo migratorio.

“Procesaremos nuevamente a las personas en nuestra frontera sur utilizando nuestras autoridades de control de inmigración bajo el Título 8 del Código de los Estados Unidos… Nuestro uso de nuestras autoridades de control de inmigración bajo el Título 8 del Código de los Estados Unidos significa consecuencias más duras para las personas que crucen la frontera ilegalmente”, así lo advirtió el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante la conferencia de prensa que ofreció este martes 10 de mayo.

Tras reiterar que la frontera no estará abierta al concluir el Título 42, las autoridades estadounidenses advierten a los migrantes que se aplicarán medidas más estrictas bajo el Título 8 que lleva décadas implementándose.

En un comunicado publicado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) el 1 de mayo de 2023, señala que con el Título 8 el migrante expulsado no podrá entrar a los Estados Unidos en un periodo de al menos 5 años además de que enfrentará procesos penales.

“Según el Título 8, una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a los Estados Unidos de al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente. Las personas con órdenes finales de remoción serán removidas”, señala el comunicado.

Ante la aplicación del Título 8, que entra en vigor en los primeros minutos de este 12 de mayo, las autoridades fronterizas hacen un llamado a los migrantes a utilizar la aplicación CBP One, la cual permite realizar un registro para solicitar la entrada a los Estados Unidos de manera regular.

“Lanzó la aplicación móvil CBP One para reducir los tiempos de procesamiento en los puertos de entrada. En sus primeros cuatro meses, más de 83,000 personas programaron una cita en un puerto de entrada a través de CBP One para evaluar si califican para una excepción de vulnerabilidad del Título 42. Esta aplicación elimina a los contrabandistas, disminuye la explotación de migrantes y mejora la seguridad además de hacer que el proceso sea más eficiente. CBP One ampliará las citas disponibles en previsión del regreso al procesamiento del Título 8”, precisa el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.“, informó.

Por medio de un video difundido en inglés y español en las redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional, y que lleva por título “Explicación del sistema migratorio de los EE.UU.”, precisa que el Título 8 impondrá:

1. Consecuencias criminales y sobre oportunidades de inmigración en el futuro, incluyendo órdenes de deportación

2. Prohibición de 5 años a entrar a Estados Unidos

3. Encausamiento criminal para quienes intentan entrar al país repetidamente

“El Departamento de Seguridad Nacional simplemente regresa a hacer cumplir todas las leyes de inmigración bajo el Título 8, procesando a aquellos que no tienen una justificación legal para permanecer en los Estados Unidos para ser deportados. En diferencia del Título 42, el Título 8 impone consecuencias criminales y sobre oportunidades de inmigración en el futuro, incluyendo órdenes de deportación, una prohibición de 5 años a entrar a Estados Unidos y encausamiento criminal para quienes intentan entrar al país repetidamente”, señala el video.

Con la entrada del Título 8, que permitirá la deportación inmediata de migrantes, se pondrá fin al Título 42, una medida impuesta en marzo de 2020 durante el gobierno del entonces presidente Donald Trump ante la pandemia del COVID-19.

