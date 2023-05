“El 11 de mayo, a las 11:59 de la noche, termina el Título 42”, recuerda Mayorkas, pero advierte que la frontera no está abierta

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, señaló que el Título 42 dejará de ser efectivo en la frontera con México el 11 de mayo a las 11:59 de la noche del Este de Estados Unidos, pero eso no significará que la frontera estará abierta, sino lo contrario.

“Somo un país de inmigrantes, pero también somos un país de leyes”, dijo el funcionario en conferencia de prensa al recordar que los inmigrantes que ingresen a Estados Unidos sin documentos serán procesados y expulsados en forma inmediata.

Mayorkas recordó que una vez que termine el Título 42, es decir, a primera hora del 12 de mayo, los agentes migratorios procesarán a no ciudadanos a través del Título 8.

“Procesaremos nuevamente a las personas en nuestra frontera sur utilizando nuestras autoridades de control de inmigración bajo el Título 8 del Código de los Estados Unidos”, expresó.

Mayorkas defendió que el gobierno del presidente Joe Biden ha ampliado las opciones legales para que inmigrantes logren alguna protección en EE.UU., pero dejó claro que se aplicará la ley a quienes ingresen como indocumentados.

Reconoció que con el fin del Título 42 habrá semanas “muy difíciles”.

“Incluso después de casi dos años de preparación, esperamos ver un gran número de encuentros [con inmigrantes] en nuestra frontera sur en los días y semanas posteriores al 11 de mayo”, expuso. “Ya estamos viendo un gran número de encuentros en ciertos sectores. Esto ejerce una presión increíble sobre nuestro personal, nuestras instalaciones y nuestras comunidades con las que nos asociamos estrechamente”.

Acusó que el Congreso no haya aprobado una nueva reforma migratoria, la cual otorgaría mejores herramientas para atender la situación en la frontera.

“No puedo dejar de enfatizar que nuestra situación actual es el resultado de que el Congreso dejó un sistema de inmigración anticuado y roto durante más de dos décadas, a pesar del acuerdo unánime de que necesitamos desesperadamente una reforma legislativa”, dijo Mayorkas.

Deportaciones y persecuciones

El secretario Mayorkas lamentó que el Congreso no ha proporcionado recursos financieros solicitados por la Administración Biden, pero eso no impedirá tener control en la frontera.

“Permítanme ser claro, el levantamiento del título 42, una Orden de Salud Pública, no significa que nuestra frontera esté abierta“, insistió. “De hecho, es todo lo contrario. Nuestro uso de nuestras autoridades de control de inmigración bajo el Título 8 del Código de los Estados Unidos significa consecuencias más duras para las personas que crucen la frontera ilegalmente”.

Mayorkas señaló que a diferencia del Título 42, una persona que deportada bajo el Título ocho está sujeta a una prohibición de al menos cinco años para volver a ingresar a los Estados Unidos.

“Y [esa persona] puede enfrentar un proceso penal si intenta cruzar nuevamente”, agregó Mayorkas.

Mayorkas advierte mentiras de “coyotes”

El funcionario dijo que el fin del Título 42 puede generar información incorrecta por parte de contrabandistas de personas, conocidos como “coyotes” o “polleros”, por lo que pidió a inmigrantes no escucharlos.

“Los contrabandistas han estado trabajando arduamente durante mucho tiempo difundiendo información falsa de que la frontera estará abierta después del 11 de mayo”, dijo Mayorkas. “Sepan esto, a los contrabandistas sólo les importan las ganancias, no las personas, no les importan ustedes, ni su bienestar no crean sus mentiras, no arriesguen su vida y los ahorros de tu vida sólo para que lo expulsen de los Estados Unidos”.

Mayorkas dijo que este miércoles Estados Unidos inicia una nueva campaña publicitaria en Centroamérica y Sudamérica, para intentar contrarrestar las mentiras de “coyotes”.

“Tenemos listos vuelos de deportación y encuentros con nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza, estamos dejando muy claro que nuestra frontera no está abierta, que cruzar irregularmente es ilegal y que aquellos que no son elegibles para el alivio serán retornados rápidamente”, acotó. “No escuches las mentiras de los contrabandistas”.

