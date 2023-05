Fin del Título 42: advierten a inmigrantes sobre deportaciones y persecución judicial si entran como indocumentados

Con el fin del Título 42 el 11 de mayo, el gobierno del presidente Joe Biden implementará varias acciones en la frontera para evitar el ingreso de inmigrantes indocumentados, como las deportaciones aceleradas, el castigo de cinco años por ingresar irregularmente a Estados Unidos y la persecución judicial para quienes sean reincidentes.

Así lo expusieron funcionarios de la Casa Blanca en una conferencia telefónica con medios hispanos, donde destacaron la aplicación del Título 8, que es la norma que permite el procesamiento para peticionarios de asilo, pero también se expulsará en forma expedita a quienes no tengan un caso creíble.

“Tenemos planes y estamos empezando a incrementar significativamente el uso de repatriación acelerada a las personas que lleguen a la frontera suroeste y no tengan un fundamento legal para permanecer en los Estados Unidos”, acotó un funcionario federal. “Importante decir que las personas expulsadas en base en la repatriación acelerada no podrán ingresar a los Estados Unidos por cinco años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera de manera ilegal. Estas consecuencias son mucho más importantes que las consecuencias que existen bajo el título 42”.

Agregó que las acciones buscan incentivar que los inmigrantes busquen vías legales de viaje a los EE.UU., tomando en consideración que hay algunas opciones adicionales para gente de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.

“Estamos tratando de incentivar el uso de canales seguros y legales para venir a los Estados Unidos y desincentivar los cruces ilegales en la frontera”, agregó el funcionario. “Estas medidas incluyen los centros de procesamiento regionales que se van a empezar a abrir muy pronto y en estos centros organismos internacionales van a procesar migrantes y referirlos a varios canales legales […] no sólo a los Estados Unidos, pero también a países socios como España y Canadá que se han juntado en este esfuerzo”.

La Administración Biden afirma que se aumentarán las citas disponibles en la aplicación móvil CBP One a partir del jueves 11 de mayo. Dicha aplicación permite a los inmigrantes de países mencionados solicitar una protección temporal, pero deben tener un patrocinador en EE.UU.

Los funcionarios acotaron que el 12 de mayo la frontera “no estará abierta”, por lo que pidió a los inmigrantes evitar el viaje a EE.UU., a menos que tengan una cita aprobada.

“Nuestra frontera no va a estar abierta el jueves 12 de mayo, vamos a imponer consecuencias nuevas y muy importantes para las personas que no utilizan todos estos canales legales”, acotó uno de los funcionarios. “Les ruego que no crean las mentiras que cuentan los pandilleros y el crimen organizado, tienen opciones legales y seguras para venir y las deberían usar”.

Las deportaciones a México

Tras un acuerdo con México, la Administración Biden deportará a los inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que ingresen en forma irregular a Estados Unidos.

Con el Título 42 se estaba haciendo esa expulsión sin castigo, pero ahora será bajo el Título 8 e implica una orden de remoción.

“Se va a utilizar nuestras autoridades tradicionales del Título 8. Estas son autoridades que obviamente hemos utilizado ya por décadas, así que nos es alguno nuevo o diferente, vamos a procesar los migrantes que encontramos en la frontera bajo de expedited removal o repatriación acelerada y algunos migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, dijo el funcionario. “Durante ese proceso de repatriación acelerada van a ser devueltos a México con una orden de repatriación”.

Los funcionarios no precisaron si a esos inmigrantes les impondrán su castigo y si el proceso también aplicará para originarios de otras naciones, como países de Centroamérica.

¿Y los centros de atención en Guatemala y Colombia?

A pregunta expresa de este reportero sobre la apertura de los centros de atención anunciados por los departamentos de Estado y Seguridad Nacional (DHS) en Colombia y Guatemala, los funcionarios indicaron que no hay una fecha específica, pero se trabaja en ello.

“Nosotros estamos trabajando con socios en la región, también con organizaciones internacionales para aumentar las vías lícitas de la migración y para desarrollar sistemas por los cuales la gente pude aplicarse desde su país de origen en los centros ubicados en la región sobre la ruta migratoria y en algunas instancias en los países de origen de los migrantes”, dijo la funcionaria. “No tenemos detalles adicionales en este momento, pero estamos desarrollándoles y queremos hacer anuncios algo más detalles en los días siguientes”.

Sigue leyendo:

• Un tercio de gente de Guatemala y El Salvador quiere migrar; el 44% de Honduras busca dejar su país

• ICE y CBP arrancan operativo especial en El Paso, Texas, para detener y expulsar a inmigrantes

• Más de 80,000 inmigrantes se dirigen a la frontera sur desde Guatemala ante el fin del Título 42