AMLO promete a Joe Biden “ayudar en todo” ante el fin del Título 42

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, “ayudar en todo” para evitar el caos en la frontera ante el fin del Título 42, política migratoria de Washington que expira la noche de este jueves.

“(Prometí) ayudar en todo, cooperar con el Gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y, mucho menos, violencia en la frontera, estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes”, expresó el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina.

López Obrador se refirió a la llamada que tuvo el martes con Biden ante la expiración del Título 42, una medida que inició Donald Trump (2017-2021) para expulsar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia de la covid-19, una declaración de emergencia que está por terminar en EE.UU.

El gobernante mexicano también reveló que enviará más elementos de la Guardia Nacional a las fronteras para lidiar con el flujo migratorio que se espera tras la conclusión del Título 42.

Cuestionado por la prensa, López Obrador no reveló la cifra de agentes desplegados, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el mes pasado de más de 25,000 elementos en las fronteras norte y sur para tareas migratorias.

“No (acordamos reforzar la frontera) con él, no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión. Sí (habrá un reforzamiento), pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. No tengo idea (de cuántos elementos), pero sí decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones”, respondió López Obrador.

El presidente justificó el despliegue de las Fuerzas Armadas por la existencia de “políticos oportunistas” en Estados Unidos “que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera”.

“Hay que actuar de manera precavida, evitar que haya una confrontación porque ellos apuestan a eso, quisieran que se generara un conflicto mayor, entonces tenemos que estar pendientes para, ante todo, evitar la violencia”, argumentó.

Tras el fin del Título 42, con el que se expulsaron a 2,8 millones de migrantes, Estados Unidos aplicará el Título 8, la norma que históricamente ha regido la migración, y, además, el Gobierno de Biden ha anunciado nuevas medidas que restringen el acceso a pedir asilo en la frontera con México.

El Gobierno mexicano ha recibido acusaciones de defensores de derechos humanos por acceder a las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos, pero López Obrador respaldó a Biden.

“El presidente Biden es una persona bien intencionada, es nuestro amigo, está haciendo lo que le corresponde, sometido a fuertes presiones por lo que estoy mencionando, hay un bloque ahí conservador, muchos halcones”, comentó.

Con información de Efe.

Sigue leyendo:

• El Departamento de Estado anunció nuevas medidas de gestión de la migración regional en las Américas con el fin del Título 42

• Fin del Título 42: advierten a inmigrantes sobre deportaciones y persecución judicial si entran como indocumentados

• “El 11 de mayo, a las 11:59 de la noche, termina el Título 42”, recuerda Mayorkas, pero advierte que la frontera no está abierta