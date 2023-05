Academia Moderna, una familia para los estudiantes

La señora María Valenzuela platica que lo que más le ha gustado de la Academia Moderna es un sentido “de comunidad muy familia”, tanto como “ver que mi hijo mayor es muy centrado, se sabe relacionar muy bien y es buen estudiante”.

Doña María conoce bastante de la escuela porque su hijo mayor, ahora de 19 años, estudió ahí, y sus otros dos hijos siguen en la Academia, uno en nivel elemental y el otro en nivel intermedio.

“Yo nací en Los Ángeles, estudié en muchas escuelas, en el condado tenemos muchas opciones, pero el trato que tenemos todos en la escuela, los maestros con los padres de familia, todos, te hacen sentir como en una familia”, dijo la señora Valenzuela.

“Lo que he encontrado en la Academia Moderna no lo hallé en ningún lugar. Imagínese que me encuentro al director ejecutivo de la academia (Xavier Reyes), y se acuerdo de mi hijo, recuerda cómo se llama, en qué clases era bueno en prepa. Me pregunta que si sigue estudiando, que cómo le va”, dijo la señora.

A su hijo le va muy bien, y ella piensa que el joven ahora es centrado y educado por las relaciones con que funciona la Academia Moderna.

“Somos como una familia, como una comunidad. Yo nunca había visto que las mamás de estudiantes que ya salieron de la escuela regresaran como voluntarias por el cariño que le tomaron a la academia”, dijo con orgullo.

La Academia Moderna tiene clases elementales, intermedias y de preparatoria o High School, los programas de estudio están orientados hacia el nivel más elevado de clases, la preparatoria, que corresponde a un sistema de educación conocido mundialmente como Bachillerato Internacional.

El Bachillerato Internacional es reconocido y revalida las clases en cualquier parte del mundo en el que haya escuelas con el mismo sistema.

En entrevista con La Opinión, directivos de Academia Moderna platicaron por ejemplo de alumnos que por diversas razones se habían tenido que mudar entre Los Ángeles y Panamá, México y Costa Rica, y, que gracias al sistema de Bachillerato Internacional pudieron continuar sus clases como si permanecieran en la misma escuela, aunque se mudaron.

Pero aparte del sentido de pertenencia, de comunidad y de relaciones entre directivos, estudiantes, maestros y padres de familia, el sistema académico de la Academia Moderna también se basa en relaciones.

La coordinadora del programa de educación intermedia de la Academia Moderna, Vanessa García, explicó que el modelo educativo de la escuela motiva a los estudiantes a relacionar lo que aprenden en clases con el mundo, a parir de su comunidad local, una más amplia, como puede ser si ciudad o estado, e incluso globalmente

El programa general de la Academia Moderna comprende tres partes, el programa de Años Primarios, que es para niños desde el kindergarden al quinto grado; si continúan, pasan al programa de Años Intermedios, que son sexto y séptimo grado, y si continúan, pasan al programa de Diploma, para niños de los años 11 y 12, de preparatoria, explicó la maestra.

“Si el niño estudiante por alguna razón se tiene que mudar a otro lugar o a otro país donde tengan el programa de Bachillerato Internacional, los niños van a saber qué es lo que están haciendo, obviamente con la ayuda del maestro o maestra”, dijo la señora García.

Peor relaciones también son determinantes en los programas académicos de los estudiantes.

Por ejemplo, explicó la señora García, “como el programa académico enfatiza la relación con la comunidad también promueve una comprensión interdisciplinaria”

“Esto es algo muy importante que siempre me gusta explicar a los padres. En una materia cualquier, los estudiantes ven ciertos conceptos que se relaciones de manera interdisciplinaria con otra materias”, dijo.

Por ejemplo el concepto de “forma”, lo ven en inglés como “form”, pero también lo ven en sus clases de matemáticas, de ciencias y de historia.

En cada una de esas clases se utiliza de forma específica pero los alumnos aprenden a distinguir que la forma es un concepto de aplicación en diversas áreas.

“Esto es muy importante, porque ayuda al estudiante a tener una comprensión global y al mismo tiempo interdisciplinaria”, dijo la señora García.



¿Qué ofrece Academia Moderna?

Sus planes de estudio de Bachillerato Internacional y el currículum académico desde kindergarden hasta la preparatoria.

Para mayor información visite la página de la escuela https://academiamoderna.org/ o llame al número 323-923-0383.

La escuela está ubicada en el 2410 Broadway, Walnut Park, CA 90255.