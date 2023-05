AMLO pide a hispanos de Florida “despertar” y no darle “ni un voto” a Ron DeSantis

Un día después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzara su candidatura por las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió a los hispanos no votar por el republicano al considerar que no respeta a los migrantes.

“Aprovecho para decirle al señor DeSantis, que ayer se destapó, ya ven que no fallé, que toda su politiquería de los migrantes era porque quiere ser candidato del Partido Republicano, entonces ayer ya se destapó”, dijo.

“Y lo mismo lo que aplicó allá en Florida, una política antimigrante. Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes, porque el migrante como se dice en la Biblia merece respeto. Hay que respetar, dice la Biblia al forastero, no maltratarlo”, pidió.

Desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario mexicano criticó la actitud de DeSantis de quien, dijo, podría tener trabajando en su equipo a migrantes porque “son muy hipócritas”.

“Y también preguntarle a DeSantis, porque en una de esas, como son muy hipócritas, puede ser que tenga a migrantes trabajando a su servicio”, arremetió.

López Obrador condenó la propuesta de DeSantis de cerrar la frontera sur con México para evitar que pasen drogas hacia los Estados Unidos.

“Y luego sacó también lo mismo lo del fentanilo, pensando que con eso va a obtener voto. Que empiece a ver porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque si llega a Estados Unidos desde Asia, eso está probado, para que no nos estén culpando a nosotros”, comentó.

El jefe del ejecutivo mexicano aseguró que es necesario seguir informando a la gente para que los políticos dejen de ofender a México y “aprendan a respetarnos”.

“Primero que hagan una investigación porque en una de esas la droga entra por Florida, y tenemos que estar informando, informando, informando, informando a la gente para que no ofendan a México, que aprendan a respetarnos”, sentenció.

Fue este miércoles 24 de mayo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su candidatura para la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos durante un evento en Twitter acompañado por el magnate Elon Musk.

