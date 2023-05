Exrival de Claressa Shields dio positivo a sustancia prohibida tras aplicarle un medicamento a su perro

Hanna Gabriels fue retirada de la pelea que realizaría con la campeona indiscutida Claressa Shields el 3 de junio en Detroit, tras dar positivo a una sustancia prohibida en una prueba de la VADA (Asociación Voluntaria Antidopaje). Tras el anuncio, su promotor Lou DiBella aclaró la situación.

En declaraciones a BoxingScene, DiBella informó que Gabriels el 2 de mayo falló la prueba por un ingrediente llamado clostebol, una droga prohibida que mejora el rendimiento, que estaba presente en un medicamento que la boxeadora aplicó en el abdomen operado quirúrgicamente de su perro.

“La verdadera víctima en esta situación es Hanna. Ella no ha tenido un día de pago en (25) meses y ahora está fuera de una gran pelea. Su perro tuvo una cirugía abdominal mayor. Le aplicó el medicamento a su perro y así llegó a su torrente sanguíneo. Tan pronto como descubrió que no debería haber tocado el medicamento, dejó de hacerlo. Si me equivoco, analiza las cantidades y muéstrame las cantidades en su sistema que demuestren que estaba ciclando o tomando microdosis o lo que sea”, dijo.

Por su parte, Dmitry Salitas, promotor de Claressa Shields, expresó que entendía la situación, pero no quiso arriesgarse y reemplazó a Gabriels. Además, dejó abierta la puerta a que la revancha entre ambas se realice en un futuro cuando la peleadora demuestre su inocencia.

“No me corresponde a mí juzgar si fue un accidente o intencional. Acepto que fue un accidente. Bien, no hay problema. Sin embargo, fisiológicamente tenía esta sustancia prohibida en su cuerpo, lo que pone a Claressa en desventaja. Esto no es opinión. Es un hecho científico y me guío por lo que dicen los hechos científicos. Una vez que esté limpia y clara, y demuestre su inocencia, entonces tal vez volvamos a ver la revancha en el futuro. Pero sería más que irresponsable y otro ojo morado para el deporte permitir que una competidora con sustancias para mejorar el rendimiento en su sistema pelee contra alguien”, explicó.

Cabe destacar que ahora Claressa Shields se enfrentará a la mexoamericana Maricela ‘La Diva’ Cornejo, retadora número uno de la división, el 3 de junio en Little Caesars Arena en Detroit.

Claressa Shields, de 28 años, tiene récord de 13 victorias, dos de ellas por nocaut, sin derrotas. Por su parte, Maricela ‘La Diva’ Cornejo, de 36 años, cuenta con marca de 16 triunfos (6 por la vía rápida) y cinco reveses.

