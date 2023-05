“Con una mano”: Canelo Álvarez responde al desafío de Conor McGregor

Saúl ‘Canelo’ Álvarez suele recibir desafíos de boxeadores y también de peleadores de las MMA. Hace poco, la estrella de la UFC, Conor McGregor expresó que podría pelear con el boxeador tapatío sin “ningún problema” y recibió una respuesta del multicampeón.

En declaraciones a los medios presentes en la develación de su figura de cera en Ciudad de México, Canelo Álvarez indicó que desconocía lo que había dicho McGregor, pero aseguró que con solo un golpe lo vencería.

“Con una mano”, dijo el campeón indiscutido de peso supermediano.

Conor McGregor es una de las estrellas más grandes de las MMA y excampeón de peso pluma y ligero de la UFC. El irlandés se ha subido al ring en solo una ocasión cuando enfrentó a Floyd Mayweather en el 2017 y fue vencido por nocaut técnico en el décimo asalto de la pelea, por lo que una pelea con Canelo Álvarez pudiera ser una posibilidad.

“Soy zurdo, (John) Ryder era zurdo, Billie Joe (Saunders) era zurdo. He visto métodos, he visto cosas que haría y sé que (Canelo) se está desvaneciendo. Pelearía con Canelo sin ningún mal**** problema. Ningún problema”, afirmó McGregor un video publicado por el canal de Youtube Seconds Out.

The Notorious, como también se le conoce al irlandés, se está preparando para su regreso al octágono este 2023 tras dos años sin ver acción. Recordemos que McGregor sufrió una lesión mientras peleaba con Dustin Poirier en la trilogía realizada en 2021. El irlandés lidera la nueva temporada de The Ultimate Fighter junto a Michael Chandler, quienes se podrían enfrentar en noviembre o diciembre, según confirmó el presidente de la UFC, Dana White.

Por su parte, Canelo Álvarez viene de vencer a John Ryder en Guadalajara, tras 12 años sin pelear en México, y está en conversaciones para su nueva pelea que se realizará en septiembre. El ruso Dmitry Bivol es la primera opción del tapatío, pero no concretarse nada podría enfrentar a David Benavídez.

Sigue leyendo:

· David Benavídez presiona a ‘Canelo’ Álvarez para lograr su ansiado combate: “Démosle a la gente lo que quiere ver”

· “Es con el que tiene que pelear”: Juan Manuel Márquez insiste en que Canelo Álvarez debe enfrentar a David Benavídez

· Se acerca la oferta oficial: Eddy Reynoso y promotor de David Benavídez se reúnen para negociar combate vs.’Canelo’ Álvarez