David Benavídez presiona a ‘Canelo’ Álvarez para lograr su ansiado combate: “Démosle a la gente lo que quiere ver”

Desde hace tiempo el boxeador David Benavídez tiene su mirada fijada en un combate con el Saúl ‘Canelo’ Álvarez y en repetidas ocasiones lo ha hecho público, la última en una publicación que realizó en la stories de su cuenta en Instagram.

Días después de que Álvarez, considerado por muchos el mejor libra por libra de la actualidad, venciera por decisión unánime al británico John Ryder en su natal Guadalajara, el púgil de ascendencia mexicana y ecuatoriana lo retó una vez más con un preciso mensaje.

Benavídez aprovechó sus 377,000 seguidores en Instagram para postear en sus stories un post de la cuenta Boxing Worldwide1 en la que ambos peleadores aparecen en una fotografía luciendo sus títulos, pero lo que llamaría la atención sería la frase con la que el dos veces campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) intentaría persuadir al tapatío.

“Hay que darle a la gente lo que quiere ver”, se alcanzó a leer en la publicación. Hace meses, Álvarez expresó nuevamente que no es de su agrado pelear con boxeadores mexicanos o afines, como es el caso de Benavídez. Aunque tras vencer a Ryder hace algunos días, el ‘Güero’ se mostró dispuesto siempre y cuando Dimitry Bivol no acepte la revancha.

David Benavidez calling for the Canelo Alvarez fight on Instagram today… pic.twitter.com/D2obtbqvjR — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 11, 2023

No es la primera vez que el joven boxeador presiona a su par para obtener un combate, pues en una entrevista con Fight Hype TV dejó caer su frustración. “Tengo el título interino del CMB. Tenemos rankings por una razón y he ganado mi lugar repetidamente… No es mi culpa que estos pend… no quieran pelearme”.

El nacido en Arizona no está sólo en su objetivo de lograr verse las caras con el ‘Canelo’, pues su padre, David Benavídez Sr., pasó al ataque recientemente en una entrevista con el medio especializado Izquierdazo, en la que opinó que el boxeador de 32 años está perdiendo condiciones.

“En esta pelea yo no miré a un Canelo feroz, un Canelo con decisión. A un Canelo con esas ganas de demostrarle a la gente mexicana que hay Canelo para rato (…) creo yo que sí se cansó, ya no tiene ese extra, esa lumbre, ese poder para lastimar a alguien y acabarlo. Como lo que hacía Canelo en el pasado. Creo yo que el cuerpo ya no le está respondiendo. Como cuando estaba un poco más joven”, analizó.

Sigue leyendo:

· Dolce & Gabbana acompañó e hizo deslumbrar al Canelo Álvarez en su criticada victoria sobre John Ryder

· Padre de David Benavídez criticó la actuación de Canelo Álvarez: “Ya no tiene ese extra”

· El Canelo Álvarez presiona por la revancha ante Dmitry Bivol… Y David Benavidez ya es una opción de futuro

**