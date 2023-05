“Es con el que tiene que pelear”: Juan Manuel Márquez insiste en que Canelo Álvarez debe enfrentar a David Benavídez

Tras vencer a John Ryder en México, Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene en la mira a Dmitry Bivol para vengar la derrota que sufrió en 2022 en las 175 libras, pero para Juan Manuel Márquez el tapatío debe defender sus títulos de peso supermediano frente al retador número uno David Benavídez.

En una entrevista con ProBox TV, Dinamita Márquez indicó que el organismo, en este caso el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), debe hacer cumplir sus reglas y ordenar la pelea con el retador oficial que es Benavídez.

“Tiene que hacer su defensa ante el retador oficial. ¿Quién es el retador oficial? Benavídez y párale de contar”, dijo.

“Creo que de alguna forma el organismo o los organismos tienen que hacer caso a sus reglas y decir quién es el retador oficial. De alguna forma tiene que hacer su defensa con el retador oficial y después tienes opciones para pelear con el que quiera”, agregó.

“Ahora el retador número uno es Benavídez. Creo que es con el que tiene que pelear para septiembre o la fecha que tenga que ser”, insistió.

Aunque Canelo Álvarez quiere la revancha con Dmitry Bivol, de no concretarse las negociaciones, abrió la posibilidad de enfrentar a David Benavídez. Cabe destacar que el tapatío tiene una regla de no enfrentar a peleadores mexicanos o de ascendencia azteca, pero al parecer podría hacer una excepción para medir fuerzas con Bandera Roja si no se da la pelea con el ruso.

“Lo único que tenemos en mente es tener esa revancha con Bivol, pero si no, buscar las otras peleas (…) Si no se llega a hacer esa pelea, no estoy cerrado, obviamente está David Benavídez, (Jermell) Charlo”, expresó a la prensa tras su pelea con Ryder.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez defendió sus títulos de peso supermediano ante John Ryder y ahora tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. Por su parte, David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del CMB, cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Sigue leyendo:

· “Sus críticas no me fortalecen, fortalecido nací”: Canelo Álvarez responde a los señalamientos de “Dinamita” Márquez

· Canelo Álvarez le responde a Juan Manuel Márquez: “Causa lástima que un peleador como él envidie a otro mexicano”

· David Faitelson se mete en la polémica del Canelo Álvarez y Juan Manuel Márquez