“Sus críticas no me fortalecen, fortalecido nací”: Canelo Álvarez responde a los señalamientos de “Dinamita” Márquez

A unos días de su pelea contra John Ryder, Canelo Álvarez parece estar librando una batalla verbal fuera del cuadrilátero con el exboxeador Juan Manuel Márquez, quien le ha tirado críticas por la elección de sus últimos rivales, los cuales considera que han sido a modo.

Después de una serie de declaraciones al respecto, donde Juan Manuel se le fue a la yugular al de Jalisco por no pelear contra David Benavídez y el Canelo le respondió que era un “envidioso”, en su más reciente oportunidad “Dinamita” Márquez menospreció a John Ryder y arremetió contra Álvarez al decir que “no arriesga mucho”, por lo que Canelo nuevamente volvió a responder.

En esta ocasión, el pelirrojo mencionó que sigue sin entender porque su compatriota habla de él de forma tan negativa, pero aclaró que ya se acostumbró y que no le afecta en lo más mínimo.

“Márquez siempre habla de mí, siempre habla mal de mí por alguna razón, pero no me causan nada sus críticas. Tampoco me fortalece, fortalecido nací y me siento siempre así por lo que tengo conmigo”, mencionó en entrevista con TUDN.

Pese a la insistencia de Márquez respecto a que Álvarez elije rivales a modo, el Canelo fue contundente al expresar que podría vencer a cualquiera, ya que se siente el No. 1 del mundo y recordó su hazaña de acumular campeonatos en diferentes categorías.

“Me siento como el mejor del mundo, soy el único que ha subido y ha enfrentado a lo mejor, subir y bajar de peso no es fácil, merezco ese lugar“, concluyó el campeón absoluto de los supermedianos.

Mientras esto sucede, Canelo Álvarez se prepara para la pelea del 6 de mayo contra el británico.en el Estadio Akron de Guadalajara, en la pelea que marcará su regreso a México, lugar donde no contiende desde hace 12 años.

Sigue leyendo:

· Juan Manuel Márquez señala que Canelo Álvarez debería enfrentar a David Benavídez: “Es el retador número 1”

· Canelo Álvarez le responde a Juan Manuel Márquez: “Causa lástima que un peleador como él envidie a otro mexicano

· David Faitelson se mete en la polémica entre Juan Manuel Márquez y Saúl Álvarez