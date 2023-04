David Faitelson se mete en la polémica del Canelo Álvarez y Juan Manuel Márquez

Saúl Álvarez parece haber perdido la paciencia en los últimos días. En una conversación con Chicharito Hernández, el Canelo criticó la actitud de David Faitelson, uno de sus más grandes detractores. Luego, el peleador tapatío atacó fuertemente a Juan Manuel Márquez en una entrevista, pero en este caso Faitelson no se quedó en silencio.

El Canelo Álvarez criticó las actitudes de “Dinamita” Márquez al cuestionarle las elecciones de sus rivales. El boxeador tapatío indicó que la envidia podía ser uno de los factores que motivaban al exboxeador mexicano a hablar mal de él y también lo tildó de ser una persona con “la cabeza podrida”.

“Mira, Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar. Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él, que están podridas de su cabeza“, dijo Saul Álvarez para la revista Rolling Stone.

David Faitelson le respondió a Saúl Álvarez

En lugar de replicar las críticas que fueron dirigidas hacia él, David Faitelson habló sobre el testimonio del Canelo sobre Márquez. El polémico analista considera que “Dinamita” no tiene nada que envidiarle al Canelo porque para él, Saúl Álvarez sólo lidera el ranking de boxeadores mexicanos más adinerados y soberbios.

“No sé a qué tipo de ‘envidia’ se refiere el Canelo Álvarez. Para mí, al menos, Juan Manuel Márquez sigue ligeramente arriba del Canelo en la lista de los mejores boxeadores mexicanos de la historia (…) En los únicos dos rubros que el Canelo Álvarez está por encima del resto de los boxeadores mexicanos es en dinero y en soberbio”, indicó Faitelson en sus redes sociales.

Mi “top 10” de boxeadores mexicanos de todos los tiempos:

1.- Julio C Chávez

2.- Rubén Olivares

3.- José Á Nápoles

4.- Ricardo López

5.- Erik Morales

6.- Juan M Márquez

7.- Saúl Álvarez

8.- Salvador Sánchez

9.- Carlos Zárate

10.- Raúl “Ratón” Macías

¿Envidia de quien?— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 14, 2023

Sigue leyendo:

· “Ese cabrón no tiene remedio”: Canelo Álvarez arremete contra David Faitelson

· “Personas como él están podridas de la cabeza”: Canelo Álvarez arremetió contra Juan Manuel Márquez

· John Ryder revela la estrategia que seguirá para vencer a Canelo Álvarez en Guadalajara