“Personas como él están podridas de la cabeza”: Canelo Álvarez arremetió contra Juan Manuel Márquez

Saúl Álvarez parece que perdió la paciencia. El boxeador mexicano le ha respondido uno a uno a sus críticos. David Faitelson fue el primer señalado por Canelo en una conversación con Chicharito Hernández. Pero ahora, el peleador tapatío le lanzó un gancho con sus palabras a Juan Manuel Márquez.

“Dinamita” Márquez ha sido uno de los críticos de los pasos de Saúl Álvarez. El ex boxeador mexicano no era muy afín a las decisiones que tomaba el Canelo. Sin embargo, el tapatío decidió hablar sobre las actitudes de su coterráneo.

“Mira, Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar. Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él, que están podridas de su cabeza“, dijo Saul Álvarez para la revista Rolling Stone.

¿Qué dijo Juan Manuel Márquez?

Una de las críticas que han usado los recurrentes detractores de Saúl Álvarez es la elección de sus rivales. Juan Manuel Márquez se paseó por este tema e indicó que el verdadero rival del tapatío es David Benavídez y no pensar en John Ryder o una revancha con Dmitry Bivol.

“A mí me gustaría que enfrentara a Benavídez, que es el número uno, el retador oficial. ¿Para qué darle la vuelta al asunto? ¿para qué tanto brinco, si el suelo está tan parejo? Ese tipo de peleas son las que queremos ver. En vez de una revancha con Bivol, Canelo debería pelear con Benavidez. Que también sería una gran pelea”, reconoció Juan Manuel Márquez.

