“Ese cabrón no tiene remedio”: Canelo Álvarez arremete contra David Faitelson

Saúl Álvarez es uno de los peleadores más reconocidos de la actualidad. A pesar de sus más recientes pasos en falso, el Canelo sigue siendo el rival a vencer dentro del ring. Pero los detractores han estado a la orden del día durante la carrera del tapatío. Uno de ellos ha sido David Faitelson, periodista que siempre ha puesto bajo la lupa los logros del boxeador mexicano.

Canelo tuvo un encuentro muy ameno con Javier “Chicharito” Hernández a través de la plataforma Twitch. Durante el stream ambos hablaron de temas de interés, entre ellos el conflicto qué hay entre el boxeador tapatío y el periodista David Faitelson.

“Ese cabrón no tiene remedio, la neta. Me voy a gastar mi saliva hablando de él que no vale la pena. En lugar de ser un reportero que analiza la situación, que va a hablar, usa mucho el fanatismo. No le caigo bien o no le gusta mi boxeo, pero eso no quiere decir que se demerite lo que estoy haciendo y lo que están viendo sus ojos”, dijo el Canelo Álvarez en la emisión de Twich, recopilada por el Izquierdazo.

Saúl Álvarez no ha tenido ningún tipo de recaudos para responder a las críticas de David Faitelson. Las redes sociales han sido el principal medio por el que ambos han compartido sus concepciones contrapuestas. El Canelo indicó que cuándo ha tenido la posibilidad de replicar sus críticas, lo ha hecho.

“A lo mejor no le caigo bien. Dice que me veo muy mamón, está bien, no pasa nada. El

Que yo no cotorree contigo, ¿qué quieres, que te dé un beso, que esté contigo, ser buena onda? No puedo. Cuando he tenido la oportunidad que me dice coxas medio fuertes, le contesto con malas palabras para que se le quite lo pendejo”, sentenció.

