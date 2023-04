Canelo Álvarez quiere la revancha con Dmitry Bivol en las 175 libras

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene en un sus planes buscar una revancha con Dmitry Bivol en septiembre para vengar la derrota sufrida en mayo de 2022. Y aunque sus críticos podrían pensar que el multicampeón mexicano se enfrentará al ruso en las 168 lb, esto no será así.

En declaraciones a la prensa durante el entrenamiento abierto que realizó en San Diego, Canelo Álvarez expresó que el segundo enfrentamiento con Bivol será en las 175 lb para que sus detractores no tengan excusas para atacarlo después.

“En las mismas libras, en 175. Porque si no van a empezar a chin**** todos diciendo que lo bajé (a 168 lb) y que por eso perdió. Y la chin****. Pero no dicen cuando subí”, dijo.

Sobre la revancha, Dmitry Bivol indicó que no tiene problemas en realizar la pelea en la división de peso supermediano porque así Canelo Álvarez no tendría excusas para justificar la derrota.

“¿Por qué no en las 168 lb? En 168 libras no hay más excusas. Dio algunas excusas, escuché algunos pretextos. Escuché que dijo que no era subdivisión de peso, luego dijo que no tuvo un buen campamento de entramiento y luego dijo el problema de la lesión de la mano. Sería bueno (la revancha) en 168 libras. En 168 no habría excusas”, declaró el ruso en una entrevista con Fino Boxing.

En mayo de 2022, Canelo Álvarez subió a las 175 libras y enfrentó al ruso por el título de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Después de 12 asaltos, Dmitry Bivol dominó fácilmente al mexicano que sufrió la segunda derrota en su carrera por decisión unánime.

Tras 12 años de ausencia, Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresará México el próximo 6 de mayo para enfrentar a John Ryder. El campeón indiscutido mexicano de peso supermediano tiene marca de 58 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. En cambio, el invicto Dmitry Bivol posee 21 triunfos, 11 por la vía rápida, en su récord como profesional.

