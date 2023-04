Hija de Canelo Álvarez le reclama por no pasar tiempo con ella: “Me hizo un drama”

La pequeña María Fernanda, hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, no está contenta con el campamento para la pelea contra John Ryder, que se realizará el 6 de mayo en el estadio Akron de Guadalajara. La niña de 5 años le ha reclamado a su padre por no pasar mucho tiempo con ella.

En una entrevista para el Olimpo, espacio del canal Twitch de Javier ‘Chicharito’ Hernández, Canelo Álvarez comentó que está concentrado en una casa distinta a la que vive con su familia para prepararse para la pelea y que va a visitarlas por corto tiempo.

“‘Pero ¿por qué te vas ya? Le dije: ‘tengo que descansar, mi amor, porque voy a entrenar’. Me vine y me habla por Facetime mi esposa: ‘oye, te habla tu hija, te dice que no te importa, que nada más fuiste un ratito y que no te importamos porque nada más fuiste un ratito y no quisiste jugar con ella. No la abrazas, no sales con ella, que nada más te importa el box’. Y yo sintiéndome mal, que nada más te importa el boxeo”, dijo el tapatío.

“Vamos a todos lados, para allá, para acá, nada más cuando estoy concentrado es cuando no estoy mucho tiempo contigo“, le dijo a su hija Canelo Álvarez para calmarla. “Me hizo un drama”, acotó.

Por ahora, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se prepara para regresar a México, tras 12 años de ausencia, donde enfrentará a John Ryder. El campeón indiscutido mexicano de peso supermediano tiene marca de 58 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. De vencer al británico en su ciudad natal, el tapatío buscará la revancha con Dmitry Bivol para vengar el revés sufrido en mayo 2022.

¿Cuántos hijos tiene Canelo Álvarez?

María Fernanda, de 5 años, es la tercera hija de Canelo Álvarez y la tuvo con su actual esposa Fernanda Gómez. El multicampeón mexicano tiene tres hijos más: Emily Cinnamon de 17 años, Mía Ener (la menos conocida del deportista) y Saúl Adiel de 3 años.

