Canelo Álvarez confesó que sí corrió a dos personas de la fiesta de XV años de su hija

Saúl Álvarez fue cuestionado sobre si corrió o no a gente de la fiesta de XV años de su hija Emily Cinnamon y sorprendió al responder afirmativamente, aunque aclaró que no fue a Eduin Caz ni a Carín León, como se especuló en su momento, sino a dos personas que no son de su agrado.

En entrevista con Adela Micha para el canal de YouTube La Saga, el pugilista contó la verdad de lo sucedido, no sin antes burlarse un poco de las publicaciones de la prensa, muy alejadas de la realidad.

“Nos hablamos el Eduin y yo y dice ‘hijos de la chingada, no hayan ni qué sacar’ (la prensa). Digo, sí corrí a algunos de la fiesta, pero nada que ver con los artistas. Corrí a dos que no eran de mi agrado. Uno tiene que ser como es. Yo no los invité, ese es el problema, entonces ¿por qué voy a estar en los XV años de mi hija con gente que no quiero que esté?“, aclaró, aunque no quiso revelar los nombres de los asistentes indeseados ni por qué estaban en la fiesta.

Lo que sí mencionó fue que los despidió de manera muy discreta, de la forma más amable que pudo y que no hay evidencias del momento.

Sobre Eduin y Carín, recordó que no sólo no los corrió de la fiesta, sino que fueron sus acompañantes aún después de que terminara la celebración.

“Ya eran las cinco o seis de la mañana, y yo ‘ya vámonos’, porque mi hija había puesto un antro para la fiesta de los chavos; ahí estábamos Carín León, Eduin, pero ya”, contó.

En lo deportivo, Saúl Álvarez está en un proceso de rehabilitación tras una cirugía en la muñeca de la mano izquierda, por lo que se le ve en la charla con una férula; sin embargo, sus dedos tienen buen movimiento, lo que puede ser señal de que su recuperación va viento en popa. En este tenor, el mismo Canelo ha manifestado su deseo de volver al cuadrilátero en mayo próximo, aunque eso lo decidirán sus médicos y su entrenador.

