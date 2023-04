Canelo Álvarez le responde a Juan Manuel Márquez: “Causa lástima que un peleador como él envidie a otro mexicano”

Luego de comentar que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no arriesgaba mucho ante el británico John Ryder, el campeón indiscutido de peso supermediano le respondió contundentemente a Juan Manuel Márquez. El boxeador tapatío aseguró que la leyenda del boxeo mexicano siempre ha criticado su carrera y que le causa lástima que envidie a otro mexicano.

En una entrevista para la revista Rolling Stone en español, Canelo Álvarez indicó que no toma en cuenta las palabras del Dinamita Márquez y tampoco le presta atención a “personas como él que están podridos de la cabeza”.

“Mira, Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar. Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él que están podridas de su cabeza”, dijo.

Cabe resaltar que Juan Manuel Márquez también menospreció a John Ryder y lo calificó como un boxeador de nivel regular, por lo que aseguró que la pelea sería de preparación para probar cómo está la muñeca izquierda de Canelo Álvarez tras la lesión.

“Canelo viene de una lesión en la muñeca, están viendo cómo regresa. Creo que no arriesga mucho ante John Ryder, quien es un peleador regular, de nivel medio para abajo. Es un punto importante para mediar como se siente Canelo, cómo va su recuperación”, dijo el excampeón mexicano.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresará México el próximo 6 de mayo para enfrentar a John Ryder en el estadio Akron de Guadalajara, tras 12 años sin pelear en suelo azteca. El campeón indiscutido mexicano de peso supermediano cuenta con un registro de 58 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. Por su parte, el británico, dos años mayor que el tapatío, tiene récord de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y cinco reveses.

