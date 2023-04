Juan Manuel Márquez señala que Canelo Álvarez debería enfrentar a Benavídez: “Es el retador número uno”

La posible pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y David Benavídez sigue dando de qué hablar y esta vez fue Juan Manuel Márquez quien dio su opinión. Para el excampeón mundial, el boxeador tapatío debería enfrentar al Bandera Roja porque es el retador número uno.

En declaraciones recogidas por el Izquierdazo, Márquez afirmó que Benavídez se ganó el chance de subir al ring con Canelo Álvarez porque escaló en las clasificaciones hasta llegar al puesto de retador.

“Ya se la ganó. Es el retador número uno, aquí nada pasa por arte de magia, creo que el organismo ve y clasifica a quien tenga que clasificar y es el número uno. Ha ganado y ha escalado en las clasificaciones”, dijo la leyenda del boxeo.

Dinamita Márquez también aseguró que el Canelo Álvarez tiene que enfrentar al boxeador de la nacionalidad que sea porque es el campeón. Además, indicó que si el problema es que Benavídez no ha enfrentado grandes rivales, igual debería aceptar la pelea y demostrar que no es oponente para él.

“Cuando tú eres campeón del mundo tienes que enfrentar a quien sea. Sea mexicano o europeo. Ahora, si Benavídez no ha peleado con ninguno y no ha tenido rivales como los que yo he tenido, es mi punto de vista, como campeón yo le demostraría al mundo que va a ser una pelea fácil para mí“, declaró.

Asimismo, Juan Manuel Márquez descartó la teoría de que el tapatío no acepta el duelo por miedo y dijo que sería un duelo interesante.

“No es miedo, no es que le tenga miedo. Si tienes miedo, ¿para qué te metes en el box? Creo que sería una pelea interesante, pero Benavídez tiene con qué poder hacer una pelea competitiva frente a Canelo Álvarez“, concluyó.

Cabe resaltar que Saúl ‘Canelo’ Álvarez rechazó la pelea con David Benavídez porque no está en sus planes este año, ya que buscará la revancha con Dmitry Bivol en septiembre. Pero, según el mánager del ruso, el mexicano no es su prioridad tampoco porque quiere enfrentar a Artur Beterbiev y convertirse en campeón indiscutido del peso semipesado.

Por ahora el tapatío se verá las caras el próximo 6 de mayo con John Ryder en su regreso a México, tras 12 años de ausencia, en el estadio Akron de Guadalajara. El pugilista mexicano, de 32 años, posee con registro de 58 victorias (39 por nocaut) y 2 derrotas.

