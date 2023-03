Canelo Álvarez le responde a David Benavídez tras retarlo a una pelea

El pasado sábado David Benavídez consiguió una importante victoria ante Caleb Plant y retuvo su cinturón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Ahora el siguiente oponente del mexoamericano debería ser Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero el campeón indiscutido de la categoría no tiene en sus planes por el momento al Bandera Roja.

En declaraciones para la prensa, Canelo Álvarez le restó importancia al reto que le hizo Benavídez tras derrotar al británico y aseguró que ya tiene planteados sus objetivos para este año, pero no cerró las puertas a un posible duelo.

“Eso ha estado sucediendo toda mi vida, cuando vencí a un peleador, piden a otro y cuando lo vencí, piden a otro más. Así es como es. Tengo mis objetivos este año y después de eso, veremos qué pasa”, dijo el tapatío.

Asimismo, el campeón indiscutido de las 168 lb indicó que no se explica el “odio” de David Benavídez Sr., padre del Bandera Roja, hacia él.

“La gente siempre habla, la verdad es que no entiendo por qué hay tanto odio hacia mí por parte de ese señor (David Benavídez Sr.), pero al final de cuentas, déjalo con su odio. Yo estoy contento haciendo mi carrera. Si en la vida existo yo nada más para ellos, pues es su problema no el mío. Hay maneras y esta no es. Cada quien que haga lo suyo. Que no se espere al pay-day que al final es lo que quiere”, concluyó el mexicano.

🥊"NO ES MI PROBLEMA"



❌Canelo Álvarez tuvo declaraciones explosivas contra David Benavidez y su padre después de ser provocado por este último. pic.twitter.com/HI5CJeAP31 — Minuto Deportes (@DeportesMinuto) March 27, 2023

Saúl ‘Canelo’ Álvarez el próximo 6 de mayo tendrá una cita con John Ryder en su regreso a México, tras 12 años de ausencia, en el estadio Akron de Guadalajara. El pugilista mexicano, de 32 años, posee con registro de 58 victorias (39 por nocaut) y 2 derrotas.

Por su parte, de no enfrentar al boxeador tapatío, David Benavídez podría verse las caras con el cubano David Morell, monarca supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El Bandera Roja ahora cuenta con marca invicta de 27 victorias, 23 de ellas por la vía del rápida.

