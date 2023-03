Mauricio Sulaimán sobre pelea obligatoria de Canelo con ganador de Benavídez vs. Plant: “No quiero entrar en esa controversia”

En la pasada Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se ordenó que el ganador de la pelea entre David Benavídez y Caleb Plant, que se realizará este sábado 25 de marzo, sería el retador obligatorio de Sául ‘Canelo’ Álvarez por el título lineal. Ahora, Mauricio Sulaimán, su presidente, parece que cambió de opinión.

En declaraciones para el Izquierdazo.com, el mandamás del CMB comentó que no quiere entrar en controversias y obligar al campeón indiscutido del peso supermediano (168 lb) a una pelea con Benavídez o Plant.

“No quiero entrar en esa controversia de ordenar peleas y obligar, porque que lo único que va a suceder es que se crearán malos sentimientos y conflictos que no vienen al caso”, dijo.

Mauricio Sulaimán también indicó que Canelo Álvarez nunca se ha rehusado a hacer una defensa obligatoria y que la pelea con John Ryder, pautada para el 6 de mayo en Guadalajara (México), así lo demuestra.

“Él si tiene que hacer una pelea mandatoria la hace. Está haciendo la pelea obligatoria de la OMB en esta ocasión. Aquí lo importante es el boxeo, lo que sucede dentro del ring”, expresó.

Hace unos días, en entrevista con Jorge Ebro para El Nuevo Herald, David Benavídez aseguró que si la pelea con Canelo Álvarez no se concreta el público se va a molestar y que el cubano David Morell sería su siguiente oponente.

“Creo que la gente se va a enojar mucho si no me da esa pelea. Esta es una pelea que el boxeo necesita. Una pelea mía contra Canelo sería grandísima y si no se da, el Canelo va a enojar a toda la gente“, declaró el Mexican Monster.

David Benavídez y Caleb Plant se verán las caras este sábado 25 de marzo en el MGM Grand Arena de Las Vegas (EE.UU.), en una disputa que pondrá en juego el título interino de peso supermediano del CMB. Con las declaraciones de Sulaimán, ahora el ganador tendrá que esperar para saber si enfrentará a Canelo o tendrá que buscar otro oponente.

