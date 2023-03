David Benavídez afirma que el público considera su pelea con Plant más “importante” que la de Canelo Álvarez

Este sábado 25 de marzo, David Benavídez se enfrentará a Caleb Plant en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas (EE.UU). Según el Mexican Monster, la disputa, que pondrá en juego el cinturón de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), es considerada por la gente como la “más importante” de la división, por encima de la de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y John Ryder.

En una entrevista con Jorge Ebro para El Nuevo Herald, el mexoamericano afirmó que el público entiende que la pelea de Canelo es de preparación por la lesión que sufrió en la mano y por eso todos quieren ver sobre su combate con el estadounidense.

“Sí, la pelea de Canelo es como un tune up, una preparación porque él se lastimó la mano o algo así. La gente entiende que Canelo va por un tune up y que la pelea importante es la mía con Caleb Plant. Después que le gane a Plant sigue Canelo”, dijo Benavídez.

“Es una pelea muy grande y ya estamos listos. Estoy muy emocionado. Toda la gente quiere ver esta pelea y, como te digo, ya estamos listos”, añadió.

Asimismo, David Benavídez indicó que no siente ningún tipo de presión por noquear a Plant y, aunque no será una pelea fácil, encontrará su ritmo para lograr el objetivo. Cabe resaltar que, en la conferencia de prensa para promocionar el duelo, el pugilista aseguró que mandaría a la lona al estadounidense antes del sexto asalto.

“No, no siento presión, la verdad. Me siento muy cómodo ahorita, bien relajado. Si miras todas mis peleas terminan por nocaut. Sé que contra todo hombre con quien me meto en el ring los puedo lastimar a todos. No va a ser una pelea fácil. Va a ser bien difícil, porque se va a mover mucho, pero cuando encuentre mi ritmo ahí lo vamos a agarrar y lo vamos a parar“, explicó.

David Benavídez cuenta con registro inmaculado de 26 victorias, 23 de ellas por la vía del rápida. Por su parte, Caleb Plant, de 30 años, posee marca de 22 triunfos (13 KO’s) y una derrota ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

