David Benavidez dice que la “gente se va a enojar” con Canelo Álvarez si no se concreta la pelea entre ambos

David Benavidez tendrá una nueva cita en el ring este sábado 25 de marzo en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada (EE.UU.). El mexicoamericano enfrentará a Caleb Plant por el título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y una victoria sobre el estadounidense lo acercaría a una disputa con el campeón indiscutido del las 168 lb, Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En entrevista con Jorge Ebro para El Nuevo Herald, el Mexican Monster, consciente de esto, indicó que si después de vencer a Plant la pelea no se concreta, el público se va a molestar con el boxeador tapatío, ya que es un duelo que el boxeo necesita.

“Sería un paso más hacia una pelea contra Canelo porque él tiene todos los cinturones y eso es lo que yo quiero ahorita. Creo que la gente se va a enojar mucho si no me da esa pelea. Esta es una pelea que el boxeo necesita. Una pelea mía contra Canelo sería grandísima y si no se da, el Canelo va a enojar a toda la gente”, aseguró David Benavidez, de 26 años.

Asimismo, el boxeador mexicoamericano comentó que si la pelea con Canelo Álvarez no llega a suceder en la secuencia, el cubano David Morell sería el siguiente en la lista a quien le gustaría ver frente a frente en el ring.

“Esa es una posibilidad también. David Morell es un peleador buenísimo y yo lo quiero enfrentar. Si no pasa la pelea contra Canelo, pues sí vamos a pelear contra David Morell”, dijo.

David Benavidez ganó el título interino de peso supermediano del CMB al derrotar a David Lemieux en mayo del 2022 y está cerca de una disputa con Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El Mexican Monster cuenta con marca invicta de 26 victorias, 23 de ellas por la vía del rápida. Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 32 años, cuenta con marca de 58 victorias (39 por nocaut) y 2 derrotas.

Sigue leyendo: