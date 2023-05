La Reina del Pacífico habló del Mayo Zambada y cómo ha evadido a las autoridades por décadas

Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como “La Reina del Pacífico”, es una de las mujeres más conocidas en el mundo del narcotráfico, sus vivencias han sido inspiración de libros, series y corridos, pero el enigma que hay detrás de ella sigue siendo cautivador para los medios de comunicación, quienes quieren conocer a profundidad a la persona que está detrás de la figura, además de los secretos que posee.

La periodista Adela Micha realizó una extensa entrevista a Ávila Beltrán, la cual se dividió en dos entregas, la segunda recién se estrenó y dejó varios secretos al descubierto. La mujer dijo algunas de las cosas que la sociedad ha querido escuchar desde hace varios años, como los nexos de algunos políticos con el narco, así como la manera en que un renombrado capo ha logrado evadir a las autoridades por varias décadas.

“La Reina del Pacífico” nació en cuna de oro, construida a través del trasiego de droga, por lo que desde pequeña sabe cómo se manejan los negocios ilícitos, además conoce a los líderes de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas, con quienes tiene una relación cercana, como su compadre, Ismael “El Mayo” Zambada, actual cabecilla del Cártel de Sinaloa.

La periodista cuestionó a la mujer sobre la manera en que “El Mayo” ha logrado evadir a las autoridades durante más de tres décadas, aún siendo uno de los hombres más buscados. La respuesta es sencilla, pues aseguró que es un hombre habituado a la sierra, por lo que sabe moverse perfectamente por ella.

Eso le pareció extraño a la comunicadora, quien preguntó por qué el capo quiere tanto dinero si no sale de la sierra. “Tiene hijos y nietos, quiere una buena vida para ellos”, respondió Sandra Ávila Beltrán.

Al insistir en esta habilidad para pasar desapercibido tanto tiempo, Adela Micha preguntó si existe la posibilidad de que Zambada cuente con la protección de las autoridades, a lo que la entrevistada se limitó a sonreír, sin confirmar o negar esa teoría.

Además, describió a su comprade como un líder nato que tiene que ayudar a su gente y sacrificarse. Agregó que desconoce si el capo sigue operando, pues tiene muchos años que no lo ve.

Señalamientos contra un expresidente

Sandra Ávila Beltrán dijo en la entrevista (o confirmó) algo que ha sido una especie de secreto a voces: que el expresidente de México, Felipe Calderón, estaba involucrado con el narco. La periodista le increpó diciendo que el exfuncionario estaba comprometido con combatir la delincuencia organizada, a lo que ella respondió con un rotundo no, y agregó que la guerra contra el narco solo fue un eslogan.

Puntualizó que no tiene pruebas, pues en el mundo del narco no es posible tenerlas, así es que solo la palabra de quienes están metidos en él cuenta. “Si yo ahorita entregó una tonelada de droga, le voy a decir ‘¿dame un recibo?’ No, entonces no tengo pruebas”, sentenció. “Lo vi, lo viví y lo oí”.

Sobre Genaro García Luna, quien fue encontrado culpable de cargos de narcotráfico por un jurado de Nueva York, dijo que sabía de los sobornos que recibió del crimen organizado y agregó que era un corrupto, un secuestrador y un narcotraficante. Ante el cuestionamiento de las pruebas que tiene respondió: “Yo sabía quién era, yo sabía con quién trataba, yo sabía quién le pagaba”.

