Daniela Parra explota tras conocer la sentencia de su padre, Héctor Parra: “Qué mentada”

Luego de varios meses de espera por una resolución de su caso, el actor Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores. Además de la reacción del público, una de las más comentadas fue la de su hija Daniela Parra, quien nunca dudó de su inocencia y lo apoyó hasta el último momento.

Desde sus redes sociales, la joven expresó su enojo ante el veredicto que se dio a conocer la tarde-noche del pasado 25 de mayo, poniendo en duda la veracidad del caso.

“Y se preguntan si hay corrupción?? Que mentada de madre”, escribió Daniela Parra a través de su cuenta de Twitter, palabras que no tardaron en desatar una ola de opiniones que en su mayoría, estaban a favor de su padre.

Y se preguntan si hay corrupción?? Que mentada de madre. — daniela (@DannielaPr) May 26, 2023

“Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero recuerda que la lucha no ha terminado. No estás sola, tienes a Dios y a todos nosotros que oramos por ustedes porque creemos en la inocencia de tu padre”, escribió un usuario, mientras que otro añadió: “Toca apelar y seguir en la lucha, frente en alto, que de verdad no estás sola”.

Fue a través de un comunicado emitido por la parte acusadora que se confirmó la condena del actor mexicano: “Celebramos la sentencia dictada el día de hoy por el Juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, que condenó a Héctor ‘N’ a 10 años 6 meses de prisión por el delito de corrupción de personas menores de edad, agravado cometido en contra de la víctima A.P.H., conocida como Alexa”, se detalló.

