La generación entera de secundaria de Boyle Heights es aceptada en universidades de 4 años

Por cuarta vez en cinco años, todos los estudiantes que van a egresar en junio de la secundaria Collegiate Charter High School de la comunidad de Boyle Heights en la ciudad de Los Ángeles, han sido aceptados en universidades de cuatro años.

“Se están graduando 45 estudiantes, en su mayoría provienen de familias inmigrantes hispanas de bajos ingresos”, dijo Héctor Ernesto Alvarado, codirector de la escuela Collegiate, quien agregó que el propósito de la escuela es conseguir que los estudiantes vayan a la universidad y garantizarles becas.

Precisó que varios de los estudiantes que se gradúan son inmigrantes recientes en Estados Unidos.

La Collegiate es una escuela secundaria pública chárter establecida en 2015 que se encuentra ubicada en Boyle Heights, al este del centro de Los Ángeles, donde hay una elevada concentración de familias latinas que viven en el umbral de la pobreza o por debajo.

En la actualidad tienen una población de 165 estudiantes, entre el 98 y 99% hispanos.

“La escuela empezó hace 8 años, ofreciendo los grados de 9 al 12 a estudiantes con edades entre los 14 y 18 años”, puntualizó el codirector.

Y subrayó que el propósito es ayudarlos para que asistan a la universidad.

“Desde el primero de los cuatro años que están con nosotros, les hablamos sobre las opciones que tienen para graduarse y les presentamos los diferentes colegios a los que pueden ir”.

Añadió que les ofrecen asesoría, clases de preparación sobre las diferentes fases del proceso de aplicación para la universidad y hacen un viaje a los colegios durante tres días para que exploren todas las opciones.

“Hablamos con organizaciones hispanas como Mecha que nos apoyan a motivar a los estudiantes para que vayan a la universidad”.

Héctor Ernesto Alvarado, codirector de la escuela secundaria pública chárter Collegiate. (Araceli Martínez/La Opinión)

El codirector Alvarado platicó que la mayoría de los estudiantes de último año de Collegiate no solo son la primera generación en sus familias en ser aceptados en la universidad, sino que la mayoría de ellos también serán la primera generación en graduarse de la escuela secundaria.

Y comentó que muchos de los estudiantes no saben qué hacer para ir a la universidad. “Enfrentan barreras por ser inmigrantes, pero también de tipo financieras. Para vencerlas les explicamos a los estudiantes y a sus padres cómo tienen que hacerle”.

Indicó que sus logros académicos son el resultado de su propia determinación, así como del compromiso de Collegiate de garantizar que el 100% de sus alumnos se gradúen con un diploma de secundaria y sean aceptados en una universidad.

El codirector Alvarado dijo que con excepción del año pasado, que entre el 70 y 80% de los graduados de secundaria fueron a la universidad, el resto prefirieron la ruta del colegio comunitario.

“Muchos van a ir a universidades alrededor del condado de Los Ángeles y el sur de California como UCLA, UC San Diego, Cal State Los Angeles, Cal State Fullerton y Cal Poly en Pomona entre otras”.

Los 45 alumnos de último año de la escuela que se van a graduar en junio han obtenido un total de $630,000 en becas.

Emily Valle quiere ser terapista del lenguaje. (Araceli Martínez/La Opinión)

Orgullosos estudiantes

Emily Valle de 17 años viaja a diario desde la ciudad de Torrance al sur del condado de Los Ángeles donde vive hasta el barrio de Boyle Heights en la ciudad de Los Ángeles para asistir a la secundaria Collegiate.

Su esfuerzo ha valido la pena. Fue aceptada en la Universidad Cal State Long Beach para estudiar patología del lenguaje, ya que quiere ser terapista.

“Sé que va a ser difícil, pero es una carrera buena en la que puedo ayudar a los niños. Mr. Alvarado me ayudó a tomar oportunidades e ir a programas de preparación para el colegio y mejorar mi escritura”.

Dijo que ella quiso asistir a la secundaria Collegiate porque venía de una escuela chárter y deseaba seguir en un plantel pequeño en el que pudiera hacer conexiones.

“Estoy en una buena escuela, en la que he crecido mucho desde que entré, los maestros y todos se convierten en casi tu familia”.

Arianna Cabezas camino de ser una psicóloga por UCLA. (Araceli Martínez/La Opinión)

Camino a UCLA

Arianna Cabezas de 17 años tiene sentimientos encontrados de tristeza y nervios a unos días de graduarse de la secundaria.

“Mi mamá fue quien escogió la Collegiate para mí porque sabía que era una buena escuela, y escuchó que todos los niños se estaban graduando”.

Dijo que lo que más le gustó de la escuela fueron los maestros y la comunidad. “No es como una escuela pública donde los maestros no te conocen por nombre. Aquí los maestros se convierten en tus amigos y te apoyan con cualquier cosa que necesites”.

Pero además desde el primer año la comenzaron a preparar para ir al colegio, y fue en el último año que la ayudaron con los ensayos que se deben incluir en las solicitudes para ingresar a la universidad y sobre cómo aplicar para la ayuda financiera.

Arianna fue aceptada en 7 diferentes escuelas de las 12 a las que aplicó. “Escogí UCLA para estudiar psicología porque quiero ser terapista”.

Y platica que sus papás inmigrantes de Guadalajara, México están muy felices de que se haya graduado de la secundaria. “Soy la primera en ir a la universidad de mi familia, y ojalá la primera de la familia en graduarse”.

Dieedra Welch, una dreamer quien vino a EE UU a los 8 años, quiere ser neurocirujana. (Araceli Martínez/La Opinión)

Quiere ser neurocirujana

Dieedra Welch, quien fue traída de Belice a Estados Unidos cuando tenía 8 años fue aceptada en Middlebury College en Vermont en la Costa Oeste del país.

“Apliqué a 8 universidades, y me aceptaron en 7. Escogí Middlebury porque me ofrecieron pagar mis colegiaturas y me dieron una beca grande”.

Welch de 18 años quiere ser neurocirujana. “Mi mamá, quien trabaja como cuidadora, está realmente orgullosa, aunque también se siente triste porque me iré a estudiar a la otra punta del país. Soy la única hija”.

La joven estudiante dice que en la escuela Collegiate la desafiaron para que hiciera su mejor esfuerzo por obtener los grados que necesitaba para la universidad.

“Fue muy útil porque las clases en el Colegio serán aún más duras y ya voy preparada; y en esta escuela me dieron la motivación para continuar. ¡Estoy muy emocionada!”.

Emily Valle. (cortesía) Dieedra Welch. (Cortesía)

La escuela secundaria Collegiate se encuentra localizada en el 725 S Indiana street en el barrio de Boyle Heights de Los Ángeles, 90023.

Collegiate comparte el campus con la Stevenson Middle School.

No hay pruebas de admisión ni cuotas para asistir a la secundaria Collegiate. Atienden a todos los alumnos independientemente del código postal donde vivan.

La escuela actualmente tiene vacantes para los grados 9-12 en el año académico 2023-24.