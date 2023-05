México se tardó: las razones por las que Luka Romero prefirió jugar con Argentina 

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ha hecho sus gestiones para convencer a futbolistas de doble nacionalidad para que jueguen con El Tri. Martínez Dupuy es un ejemplo reciente de ello. Pero no todos han cedido ante los intereses mexicanos. Uno de ellos es Luka Romero, el “Messi Mexicano” que juega para la Albiceleste.

Romero nació en Victoria de Durango. El futbolista de 18 años de edad fue tentado por la federación española y la mexicana. Pero los intentos de estas entidades no fueron fructíferos, pues hoy es parte de la delegación argentina que disputa el Mundial sub 20 que se desarrolla en la nación sudamericana.

¿Por qué se decantó por la Albiceleste?

A pesar de tener las opciones de representar a España, México y Argentina, el país sudamericano fue la elección de Luka Romero. El joven futbolista de la Lazio tomó esa decisión porque los “Gauchos” fueron los primeros en observarlo. Así lo detalló el propio jugador en una entrevista con el diario argentino Clarín, hace un par de años.

“Fui a una reunión con España porque por respeto siempre hay que escuchar a todo el mundo. Pero les agradecí y les dije que quería estar en la Selección Argentina. De México también me llamaron y fuimos a una comida, pero también les dije lo mismo (…) Argentina fue la que primero se fijó en mí y me llamó. Me gustó mucho cuando estuve y voy a estar en la Selección hasta que no me quiera más”, narró.

Además del tema temporal, en el que Romero asegura que la Albiceleste fue la primera en contactarlo, el joven futbolista manifestó su afinidad hacia la nación de Argentina en una entrevista para Olé: “Me siento argentino, toda mi familia es de acá. La Selección Argentina fue la primera que me llamó y siempre le estaré agradecido por eso”, reconoció.

Luka Romero ya acumula dos partidos jugados en el Mundial sub 20 que se desarrolla precisamente en Argentina. El futbolista de la Lazio italiana ha marcado un gol en 63 minutos dentro del campo.

