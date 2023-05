Pareja de centroamericanos hacen de las quesadillas salvadoreñas un dulce negocio

Candelario Mata, un joven inmigrante salvadoreño no imaginó que sus quesadillas salvadoreñas que comenzó a preparar cuando estaba aburrido durante la pandemia, se convertiría en un pequeño negocio que le ayudaría a tener un ingreso extra en su hogar.

“A mí me descansaron del trabajo durante la pandemia, en abril de 2020, y un día que estaba aburrido, mi esposa Karen (Cabrera) y yo nos pusimos a hacer quesadillas salvadoreñas, tomamos fotos y las subimos a las redes”.

Para su sorpresa, Candelario dice que la gente le empezó a pedir órdenes, y así fue cómo se armó el negocio, sobre todo a partir de que sus clientes les informaban que sus quesadillas estaban muy buenas.

“Empezamos vendiendo en el MarketPlace, luego en Facebook, ahora estamos en Instagram. Stephanie, la dueña del restaurante La Pupusa Urban Eatery nos ha ayudado mucho a crecer y a agarrar clientes”.

Karen Cabrera muestra sus quesadillas salvadoreñas. (Cortesía)

Las quesadillas salvadoreñas no son como muchos se podrían imaginar. No, no son la tradicional quesadilla mexicana, una tortilla rellena de queso, o de otros ingredientes.

En El Salvador, la quesadilla salvadoreña es un pan dulce hecho con harina, normalmente de arroz, queso duro blanco y azúcar; y es adornada con ajonjolí.

“Las quesadillas salvadoreñas tienen la textura de un pastel de queso”, dice Karen, quien agrega que ellos usan queso crema en lugar del queso blanco. Y platica que en El Salvador se acostumbran comerlas acompañadas con una taza de café o de chocolate.

Candelario nació en Delicias de Concepción, un municipio del departamento de Morazán en El Salvador. Su esposa Karen nació en este país, pero es de origen guatemalteco.

La pareja tiene 3 hijos de 15, 10 y 1 año. Candelario trabaja como cocinero en un restaurante de comida mexicana.

Entre Candelario y Karen preparan las quesadillas. “Cada fin de semana hacemos quesadillas con base en los pedidos que nos hace la gente, pero también durante los holidays como Navidad y Acción de Gracias”.

Candelario Mata horneando sus quesadillas salvadoreñas. (Cortesía)

A su dulce pequeño negocio, la pareja centroamericana lo bautizó como Mid_City_Quesadillas.

“Gracias a Dios desde que comenzamos no hemos parado de hacer. Y ahora hasta nos invitan a vender en eventos grandes relacionados con los salvadoreños”.

También tienen una página en el sitio TikTok donde ya acumulan 74,000 seguidores. “Ponemos videos de las quesadillas, pero también de cuando salgo a algún lugar”, platica Candelario.

Puedes encontrarlos en Instagram y Tik Tok como Mid_city_quesadillas, y para ordenar las tradicionales quesadillas salvadoreñas, llama al 310-492-3162.​​ También por un módico cargo adicional, tienen servicio de entrega a domicilio.

“La verdad que cuando me puse a hacer quesadillas salvadoreñas durante la pandemia, no pensé que se convertiría en un pequeño negocio. Pero ahí vamos, y sale para ayudarnos con los gastos en la familia”.

Las quesadillas salvadoreñas también son un buen regalo para la pareja. (Cortesía)

Y relata que en el 2020 les fue tan bien, entregando sus quesadillas salvadoreñas, que comenzó a hacer canastas de alimentos para repartir en El Salvador.

“Cada año las repartimos para Navidad. Las propinas se invierten en las canastas de comida”.

Las quesadillas salvadoreñas de Karen Cabrera y Candelario Mata son muy solicitadas. (Cortesía)

Candelario dice que “Primero Dios”, sueña con que sus quesadillas salvadoreñas se vendan en tiendas y supermercados por todo Los Ángeles, y seguir aumentando las ventas.

“¡Ahí la llevamos! ¡Vamos bien!”.

También recomiendan visitar

La Pupusa Urban Eatery de su amiga Stephanie en el 1051 W Washington Blvd Los Angeles 90015; y la troca de comida salvadoreña, Whatsthatyourecookin porque los ha apoyado mucho a promover la venta de sus quesadillas salvadoreñas.