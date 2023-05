Alejandro Sanz enciende alarmas con un mensaje: “No estoy bien, a veces no quiero ni estar”

El cantante español Alejandro Sanz ha publicado en su perfil de Twitter un extraño mensaje que ha preocupado a sus fans. Sin dar un motivo en concreto, el artista escribió un texto expresando que su estado de ánimo no se encuentra bien, algo que ha sorprendido y generado diversas reacciones en los internautas.

En su escrito empezó diciendo: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”.

Sanz continuó su mensaje asegurando que no estaría pasando su mejor etapa y manifestando un pensamiento que tiene que alertó a muchos. Asimismo, dejó saber que solo está sincerándose con el público y mostrando a las personas que pueden estar pasando algo parecido que a él, un artista, también le ocurre.

“Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, comentó en sus redes sociales.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Ante la publicación del intérprete de ‘Corazón Partio’, más de 120 mil fans reaccionaron de alguna manera en Twitter dejándole saber el cariño que le tienen y apoyándolo en este momento, que no saben exactamente lo que le ocurre.

“Nadie! ni el más rico y famoso se salva de una depresión, muchos callamos por años y escondemos algún dolor, el vacío no se mide por las cosas materiales que te sobran, sino por las cosas sencillas que te faltan”; “El reconocerse ser humano ante sus fans, también hace al gran artista. ¡Pronta mejora!”; “Te entiendo maestro…. Hoy perdí a mi mamá…”; “Siempre las respuestas están dentro de nosotros”; “La valentía de compartir tu sentir, de mostrarte vulnerable, es lo que te hace fuerte. Un abrazo al alma”; “Tus canciones me levantaron muchas veces, hoy tus canciones deben recordarte lo grande que eres. Son esos ratitos que nos das…”, expresaron algunos usuarios en la red social del pajarito en la publicación de Alejandro.

