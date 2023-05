Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de mayo de 2023

PISCIS

Los sueños se cumplen, y lo que has pensado y soñado comenzará a hacerse realidad. Te vas a enterar de chismes que andan diciendo de tus amistades, no te enredes en ellos si tú no tienes vela en el entierro. Quien te la haga la paga y tu imagen de ser luz y nobleza solo existirá para esas personas que te traten bien, pues entras en una etapa en la que no permitirás que nadie se sobre pase o lastime. Si tienes pareja no pelees por cosas del pasado ni sigas cuestionando el amor o fidelidad de tu pareja, cuando hay amor hay confianza y no hay dudas. El amor te va a dar una sorpresa, pues desarrollaras sentimientos y deseos por una amistad que te comenzará a echar los perros, ponte trucha y dale pa delante. La manera en que veas la vida será la manera en que te va a ir de hoy en adelante, ser más positivo o positiva en tu manera de pensar pues sueles atraer las cosas. Cuídate de enemigos disfrazados de amigos porque cuando menos te lo esperes te darán una puñalada en la espalda. Un evento social o reunión se aproxima, te la pasaras super bien.

ACUARIO

Es momento de cambiar tu estado de ánimo y ser más positivo si quieres atraer cosas verdaderamente positivas para ti. Posibilidades de un mejor trabajo o de un mejor sueldo se aproximan, no busques maneras de sentirte triste, mejor busca maneras de cambiar tu manera de actuar y ver la vida, recuerda que la tristeza y depresión se hace vicio. Empezará a gustar mucho una amistad, ten cuidado no te ilusiones tan rápido que puedes salir afectad@ y bien enamorad@. Dolores de espalda y caídas podrían presentarse, anda con cuidado y haz las cosas a su tiempo. El amor no se visualiza en tu casilla sin embargo hay posibilidades de sexo o de salir con nuevas personas que conocerás. Es momento de que creas en tu capacidad de amar y de lograr todo lo que quieres y te has propuesto. Recuerda que las personas más importantes para ti es tu familia y tú, nadie más, así que no pongas en un altar a quien no le merece.

CAPRICORNIO

Aprende a desconfiar más de las personas pues a veces confías tanto que por eso te duelen los golpes cuando descubres sus mentiras. Grandes movimientos en el terreno de acuerdos, documentos, etc. Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas. Un viaje se aproxima y reuniones familiares te ayudarán a estar mejor. Estrés en el trabajo, dolores estomacales e irritación puede surgir. No dejes pasar las oportunidades que la vida te estará brindando el día de hoy. Pon en claro lo que quieres y hacia donde te diriges, no pierdas más tu tiempo, es hora de recargar las pilas y lograr tus metas. Si sigues comparado a las personas con tus ex parejas de verdad que estarás condenado o condenada al fracaso. Tu buena disposición para aceptar lo que la vida te ofrece ha sido la clave para que tus metas se vayan materializando poco a poco.

SAGITARIO

Aguas con las visitas en casa estarás envuelto en malas energías porque hay envidias de por medio, cuídate del orgullo, puede destruir una amistad de hace mucho tiempo. Manda a la tiznada pensamientos pesimistas que te están afectando. Se enfermará un familiar. Mientras más sigas empeñándote en cambiar la forma de ser de las personas más te expondrás a que te manden a la shingada, aprende a querer a las personas por su esencia y su forma de ser, si hay algo que te disgusta o no te parece a la shingada y busca alguien que se acople a tus necesidades. Días de grandes movimientos económicos que poco a poco irán dejando grandes ganancias. Amores a distancia se presentan en estos días, ten cuidado con eso pues podrías perder grandes cosas si pones toda la carne en la parrilla sin conocer bien a la persona. Aprende a ver la vida y el mundo con otros ojos pues muchos de tus proyectos que son cancelados se deben a la negatividad que has tenido o con la que has vivido en estos últimos tiempos.

ESCORPION

Vienen amistades del pasado que comenzarán a sanar tu corazón y tu vida sin darte cuenta. No permitas que el mundo te cobre la misma factura dos veces, sino aprendes de esos errores no lograrás absolutamente nada en tu vida. Amores del pasado comenzarán a afectar tu presente pues empezarás a sanar dichas heridas. No te desanimes si uno de tus proyectos no sale como esperabas, cuando algo no resulta es porque vendrá una mejor oportunidad. Tienes mucho miedo de enamorarte pues en el pasado te hicieron la vida de cuadritos, ten presente que las oportunidades no esperan, date tiempo para ti y para ser feliz, si te equivocas al menos te habrá dejado algún aprendizaje. Vienen planes para un viaje y posibilidades de reencuentro con amistad del pasado. Aguas con un vecino o vecina te va a traer en chismes. Te viene un proyecto muy bueno o posibilidades de iniciar un negocio.

LIBRA

Si tienes pareja ármate de valor y dile eso que te has estado guardando, es momento de poner las cartas sobre la mesa y que sea lo que tenga que ser. Un familiar se enfermará. Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía y es momento de comprometerse o de consolidar más su relación. Viene una noticia que te va a dejar muy pensativo o pensativa. Eres una persona muy fuerte y lograrás lo que te propongas siempre y cuando te esfuerces y sin mirar tus errores o caídas del pasado. El pasado podrá seguir en tu mente y quitarte el sueño, pero en la medida que no te dejes caer será en la medida que en poco tiempo quedé bien sepultado todo eso que te ha hecho daño. Es momento que vayas por eso que mueve tu mundo, eso que la vida te ha puesto en frente muchas veces y no has podido tomar, ya no es momento de lamentaciones, si en el pasado las cosas no resultaron como esperabas hoy es buen momento para conseguir todo lo que te propongas.

VIRGO

Tu tranquilidad la encontrarás el día que logres desacerté de todo eso que te afecta o te hace daño, ya no temas más al amor, estás listo o lista para volver a amar y encontrar la felicidad, ten en cuenta que la felicidad no la va a hacer la persona que se encuentre a tu lado sino tú mismo o misma pues así cuando éste o ésta se vaya no volverás a sufrir por una decepción amorosa. Sueños premonitorios que te revelarán muchas cosas que están por pasar, no pienses tanto en los problemas que te aquejan y échale muchas ganas a todo para lograr tu meta y objetivo. Ten cuidado con accidentes o caídas y golpes porque estarán a la orden del día. La vida te va a compensar muchas cosas que en el pasado te salía debiendo, es momento de creer en eso que mueve tu mundo, no dejes nada para mañana y comienza a ver al mundo de diversas maneras, se más positivo en todo lo que hagas y realices y comenzarás a ver mejores resultados. Si tienes pareja déjate querer y no seas tan exigente, recuerda que las personas se cansan, no busques maneras de estar discutiendo o peleando con tu piores nada e invierte tu tiempo en buscar momentos más agradables.

LEO

No guardes rencores por quienes te fregaron la vida en el pasado, a la china y bye con sus vidas. Ten mucho cuidado con comentarios falsos que llegarán a tus oídos y que solo buscarán desestabilizarte y ponerte de malas. Si tienes una relación ten cuidado con prohibirle algo a tu pareja, aprende a confiar, pues podría cansarse de tus tonterías sin sentido al punto que te bufe bien feo. No descuides la parte de tu interior y trabaja más en ella algunas veces sueles perder el piso y recuperarlo será muy complicado. Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás de poner en orden tus sentimientos. No ruegues ni mendigues cariño a quien no le importas, no te bajes más de tu nivel, no comas alimentos que sabes que te están haciendo bolas el méndigo engrudo y no esperes nada de nadie, solo así empezarás a ser feliz. No te limites en buscar soluciones si las tienes en tus manos. Posibilidades de crecimiento personal se aproximan, necesitas estar bien en tu interior para que dichas situaciones se muestren de manera positivas.

CÁNCER

Si ese amor te cambio por alguien mas no tienes por qué seguir ahí esperando a que el amor vuelva a nacer, necesitas quererte y respetarte. Si estas soltero o soltera es momento de poner las cartas sobre la mesa y saber qué es lo que quieres y buscas en una pareja pues de lo contrario seguirás equivocándote y terminando con cualquier pendejo o pendeja que se te ponga en frente. Amores del pasado regresan, pero te darás cuenta de que has sabido sanar esas heridas, posibilidades de reencuentros y conocer nuevas personas, viene una relación muy bella posiblemente el mes que entra, quizás sea la persona que has estado esperando. Ten cuidado de los comentarios que haces de otras personas pues se puede correr el chisme y meterte en problemas al punto de que torteen el hocico. Las exparejas no sirven ni para shingar a su madre, no pierdas el tiempo con alguien que no va a cambiar por nada. Vienen días de muchos cambios para bien que deberás de atender a la brevedad o de lo contrario podrías lamentarte en poco tiempo sobre todo en el área de los dineros.

GÉMINIS

Reunión familiar o con amigos con alcohol en los próximos días. Cambios en tu trabajo y manera de tratar a las personas, ropa nueva, posibilidades de viajar y oportunidad de invertir en un negocio. Vienen días de muchos cambios a tu vida y un fin de semana espectacular en el cual te la pasarás de lo mejor si así te lo propones. El siguiente mes se muestra excelente para iniciar negocio, si no sabes qué decisión tomar en algún asunto, piénsalo, medítalo y si es necesario platícalo con tu familia o amigos, y al final toma la decisión que consideres adecuada, pero que sea tu decisión. Posibilidades de conocer a una persona en una fiesta o reunión de amistades, te empezarán a echar los perros por una red social. Cuida más tu corazón, no lo entregues a la primera persona que aparezca, se más duro de querer y convencer. Bájale a la tragazón y ya ponte las pilas de una buena vez.

TAURO

Ya déjate de tonterías y no le huevonees tanto, ponte las pilas para cumplir tus metas y propósitos de este año, una amigo o amiga ha estado muy deprimido o deprimida y necesita mucho tu ayuda, trata de salir a pasear con él o ella y distraerla, recuerda que el día de mañana podría ser tu caso y necesitaras de ellos. Tendrás mucha suerte en juegos de azar y su te lo propones vienen buenos ingresos a tu vida que te ayudarán a salir de muchas situaciones económicas. Aguas con lo que cuentas pues muchos de tus planes serán salados por la shingada gente envidiosa. La vida es corta no mal gastes tu tiempo en mendigar cariño o amistad en gente que solo te busca cuando te necesita, se más duro o dura contigo mismo y con los demás, recuerda que el vivo llega hasta que el pende… quiere. No te dejes menospreciar por nadie pues no vale la pena, deja que el mundo siga su curso y deja de lamentarte por lo que en el pasado no se pudo llevar a cabo.

AIRES

Las relaciones amorosas siempre serán complicadas para ti, pero está en ti sacarlas adelante, deja de una buena vez de tropezar con la misma piedra, no es sano, no desperdicies más tu tiempo con tonterías del pasado o gente inapta que no hace ni deja hacer. Ten cuidado con las palabras que salen de tu boca porque en un futuro regresarán a ti y tendrás que tragártelas cada una de ellas, así que asegúrate que sean buenas. Vienen grandes cambios en los cuales aprenderás de muchas shingaderas que te ocurrieron en el pasado, ya no confiaras tan pronto de las personas y eso se deberá a ciertas traicione que experimentaste o estás por experimentar. No pongas piedras en el camino de las demás personas y nadie las pondrá en el tuyo. No ablandes tanto tu corazón porque te expones a que lo pisen y hagan de él lo que sea, ya te han traicionado y humillado mucho no permitas que vuelva a suceder, ponte las pilas y si hay necesidad de ser más duro hazlo, a veces funciona como escudo protector.