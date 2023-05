Randy Arozarena reconoce que su participación con México en el Clásico Mundial fue clave en su éxito en las Grandes Ligas

El cubano-mexicano Randy Arozarena, jardinero izquierdo de los Tampa Bay Rays, dijo este viernes que representar a México en el pasado Clásico Mundial le ha ayudado a destacar esta temporada con un porcentaje de bateo de .311, el tercero mejor en la Liga Americana de las Grandes Ligas (MLB).

“Pude ejecutar en el Clásico lo que en la temporada baja pensaba. Qué lanzamientos me hacían daño, en qué conteo puedo hacer swing y en cuál no. Esto lo he trasladado a la temporada 2023 para ayudar en este gran inicio del equipo“, le respondió a la Agencia EFE en una rueda de prensa virtual organizada para medios de comunicación mexicanos.

En el Clásico, Arozarena, un oriundo de Cuba naturalizado mexicano, fue la bujía ofensiva de México al liderar el torneo en dobles con seis e integrar la novena ideal.

El nacido hace 28 años en La Habana reveló que en la temporada baja se comprometió con el trabajo físico y fortaleció su parte mental, otros de los secretos que le han permitido liderar el ataque de Tampa Bay, que lidera la clasificación de la división este de la Liga América con 37 victorias y 15 derrotas, tres juegos por encima del segundo sembrado, los Baltimore Orioles.

“Lo que me ha ayudado es seguir una rutina y la parte mental. He mejorado porque he sabido cómo se maneja el negocio y cómo me pichean, algo que no hacía antes. Eso me ha ayudado a calmarme en el plato y hacer una rutina de forma constante“, añadió el pelotero que vive su quinto año en el mejor béisbol del mundo.

Arozarena, quien al huir de Cuba se refugió en México hasta ser firmado en 2016 por los Saint Louis Cardinals de Las Mayores, agradeció el apoyo que le dan los aficionados mexicanos en los estadios de MLB.

“Es increíble el apoyo que siento y me han dado los mexicanos. Cada vez que salgo a un campo nuevo todos los mexicanos me apoyan y gritan, me dan felicidad. Quiero sentir ese apoyo cuando regrese a México. Se siente lindo que te reconozcan por la persona que soy“, expresó el ganador al premio novato del año de la Liga Americana en 2021.

El cubano afirmó que a pesar de que su actuación en el Clásico mediatizó su carrera en el mundo, pero sobre todo en México, se mantiene humilde para no perder el piso y seguir destacándose en el diamante.

“Randy siempre va a ser Randy en todos los aspectos. El éxito es momentáneo, los valores los aprendí desde chico. Lo que hago lo hago de corazón. Cuando lo hago con el corazón lo hago natural y es el éxito que tengo”, sentenció.

