Carlos Vela abre la puerta a una salida de LAFC para debutar en la Liga MX: “Todo puede pasar”

Aunque manifestó estar a gusto en Los Ángeles, el delantero Carlos Vela dejó abierta la posibilidad de jugar en Liga MX. Las declaraciones las emitió durante una rueda de prensa previa al partido de ida de la final de la Concacaf Liga de Campeones ante Club León el miércoles 31 de mayo.

La estrella de Los Angeles Football Club afirmó que México como país es un destino que disfruta con su familia sin importar el contexto. Razón por la cual, no descartaría volver para ganar un nuevo título. Las palabras de Vela surgieron de una pregunta durante la interacción con los medios. “Ir a México, ya sea de vacaciones o para lo que sea, me encanta. Disfruto mucho ir a mi país, es una gran oportunidad para divertirme y poder ganar un título nuevo”, dijo.

“Nunca he dicho que sí o que no voy a jugar (en México), ahora estoy aquí en Los Ángeles, estoy muy contento, pero sabemos que todo puede pasar, que siempre se debe estar abierto a escuchar cualquier opción, decidir lo que sea lo mejor para mi familia, sea aquí o en México. No pienso en si quiero o no quiero regresar, para mí lo más importante es ver qué lugares hay y en cuáles puedo seguir disfrutando del futbol”, añadió.

Vela nunca pudo debutar como profesional en México, ya que a pesar de haberse formado en las fuerzas básicas de las Chivas del Guadalajara, el Arsenal de la Premier League de Inglaterra tocó a su puerta a muy temprana edad. Uno de los motivos que llevó al delantero 34 años a los ‘Gunners’ fue el gran nivel mostrado en el Mundial Sub-17 de 2005 con la selección mexicana.

Actualmente, el veterano futbolista azteca se encuentra en dejar su huella con LAFC, institución a la que está ligado contractualmente hasta finales de 2023. “Todos los torneos significan mucho porque quiero hacer historia”.

“Quiero ganar trofeos y cuando estás cerca de darle otro título a este club significa mucho. No importa el torneo, para mí lo único que importa es ganar trofeos. Quiero ayudar a este equipo a conseguir cosas. Estamos en la final y lucharemos para conseguirlo”, sentenció.

Sigue leyendo:

· Carlos Vela lidera las ventas de camisetas en la MLS: Chicharito aparece en la cuarta casilla

· La MLS por encima de la Liga MX: Equipos de Estados Unidos son los más valorados del continente

· Advertencia del León para LAFC y Carlos Vela: “Queremos ir por todo, vamos por el título”

**