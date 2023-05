¿Danna Paola está comprometida? El mensaje que desató el rumor en redes sociales

Danna Paola y Alex Hoyer conforman una de las parejas juveniles mexicanas más populares. La cantante pop que ha tenido gran éxito con su sencillo y gira ‘XT4S1S Tour’ no para de trabajar en su carrera musical, pero un mensaje ha desencadenado fuertes rumores de que existe la posibilidad de una pausa laboral para dar el siguiente paso en su relación amorosa.

El youtuber Jorge Anzaldo -integrante del dúo Los Rulés-, íntimo amigo de Danna, publicó un mensaje en redes sociales que a muchos hizo pensar en la joven de 27 años.

“Le dieron anillo de compromiso a una persona muy especial para mí. Que emoción, siempre digo que no soy cursi, pero esto sí me emocionó mucho”, escribió en Twitter el bailarín, actor y productor, desatando las sospechas sobre si la cantante recibió la roca, pero ni ella ni su novio se han pronunciado para confirmar o desmentir.

Le dieron anillo de compromiso a una persona muy especial para mi🥹

Que emoción, siempre digo que no soy cursi pero esto si me emocionó mucho! — CHINOS (@Jorge_Anzaldo) May 27, 2023

Ambos han manifestado que están enfocados en sus carreras

En el pasado, Alex Hoyer habló sobre el tema del matrimonio. En la alfombra roja de los People’s Choice Awards 2022 el cantante y compositor fue cuestionado respecto a si quería llegar al altar con la intérprete de ‘Mala Fama’.

“Claro que quiero boda, pero como siempre les digo, ahorita estamos súper súper enfocados, tanto ella en su carrera como yo en la mía. Ella tiene muchas metas, yo también y bueno, si va a haber boda, va a haber boda pero ya les avisaremos”, expresó el artista a diversos medios de comunicación.

Las declaraciones de Alex son el argumento contra el actual rumor. La actriz y cantante también ha dejado saber que su carrera musical es lo más importante para ella y un claro ejemplo fue su la salida de la serie juvenil Élite.

Según reveló Danna Paola a Juanpa Zurita en su podcast, en una sesión de numerología le hicieron darse cuenta de que debía enfocarse en el canto.

“Llego y me empieza a preguntar algunas cosas. Saca mis números y me dice: ‘tienes el número 6, este número es creatividad, arte y música. Tú siempre has creído que eres la actriz que canta y error. Eres la cantante que actúa”, expresó.

Sigue leyendo:

– Danna Paola anuncia las fechas de su gira “Xt4s1s” por Estados Unidos

– ¿Por qué Danna Paola no abrió el concierto de Rosalía en CDMX? Esto es lo que sabemos

– Danna Paola posa de espaldas y presume sus curvas en ceñidos pantalones estampados

– Danna Paola anuncia oficialmente su colaboración con el DJ Steve Aoki