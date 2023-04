Danna Paola anuncia oficialmente su colaboración con el DJ Steve Aoki

El pasado fin de semana Danna Paola se dejó ver en un club de Las Vegas, donde cantó y bailó un tema de corte electrónico al lado del DJ estadounidense Steve Aoki. Ella causó revuelo entre sus fans, y ahora publicó en su cuenta de Instagram fotos y videos de esos momentos, que acompañó con el mensaje: “Una noche muy loca @steveaoki Amigo, tuve algo de “PARANOIA” 🎶🖤”. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

Al parecer ése es el título de la colaboración musical de ambos artistas, que será lanzada como sencillo muy pronto, de acuerdo a lo que Steve compartió en su propia cuenta de esa red social, mostrando en imágenes a Danna Paola muy animada, usando un pantalón de piel y un top blanco, con el texto “Viene PARANOIA en 2023”. View this post on Instagram A post shared by Steve Aoki (@steveaoki)

Mientras tanto, Danna Paola continúa con la promoción de su sencillo “1Trago”, cuyo videoclip -con escenas de su gira Xt4s1s– ha obtenido más de 2 millones de vistas en YouTube. El próximo concierto de la cantante mexicana será el 28 de abril en el Auditorio Guelaguetza de Oaxaca.

