Ana Bárbara envía un mensaje a Talina Fernández tras llamar “vendido” al hijo de Mariana Levy

Una nueva polémica azota a Talina Fernández y los hijos de Mariana Levy luego de que la veterana de la televisión llamara a su nieto José Emilio “vendido”. A dicha conversación se unió la cantante Ana Bárbara, quien fue madrastra del joven, y no pudo evitar lanzar un mensaje que se ha viralizado en redes sociales.

En un reciente encuentro con la prensa, la intérprete de “Bandido” se dijo triste por la situación y adelantó que debido a que la polémica es protagonizada por dos personas a las que quiere mucho, no se siente cómoda hablando “de más”.

“Me da mucha pena mi amor, la verdad yo abrazo a Talina, es lo único que les puedo decir. La amo, yo a Talina la adoro, somos familia y hay cosas que luego pasan”, expresó Ana Bárbara sobre las recientes declaraciones de la ex suegra de ‘El Pirru’.

Y es que no podemos olvidar que hace algunos días, Talina Fernández se dejó ir como hilo de media al hablar sobre su distanciamiento con su nieto José Emilio durante su aparición en el programa ‘Despierta América’.

Allí, la ‘dama del buen decir’ lo llamó “vendido” tras haber hablado con una revista de espectáculos: “A José Emilio le gustan mucho las bambalinas y se vende con una revista y se vende por dinero, entonces es capaz de decir cualquier cosa”, dijo en ese entonces.

Cabe recalcar que al ser cuestionada sobre su última interacción con José Emilio, la reina grupera Ana Bárbara decidió mantenerse al margen. “Amores de ese tema no, ya saben que yo les comparto todo, pero hay cosas que también mi corazón bandido se vulnera, hay cosas que sí puedo compartir y ahorita no estoy bien para hacerlo. Espero que me entiendan”, finalizó.

