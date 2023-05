En ajustados leggings negros Ana Bárbara se muestra haciendo acrobacias en la playa

Durante mucho tiempo Ana Bárbara mostró en videos de Instagram cómo hacía ejercicio en el jardín de su casa, pero en un reciente clip que publicó en sus historias de esa red social apareció dispuesta a ejercitarse en la playa. Usando ajustados leggings negros la cantante hizo una perfecta rueda de carro, autonombrándose “la Nadia Comaneci de Rioverde”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

A sus 52 años la reina grupera luce espectacular, y causó sensación al compartir una imagen en la que aparece en el pasillo de un hotel, usando un minivestido negro que cubrió parcialmente con una blusa. El mensaje que escribió junto a la fotografía fue: “Me la haces me la cobro… 💋🖤” View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

Ana Bárbara está lista para iniciar su gira Bandidos, y compartió el póster con las fechas de sus shows. El primero será el 24 de junio en Durango, México, y después comenzarán sus presentaciones en Estados Unidos, para despedirse en Chicago el 18 de noviembre. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

