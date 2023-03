Ana Bárbara posa de rodillas en la playa, usando un bikini estampado

A sus 52 años Ana Bárbara luce espectacular, y lo dejó ver una vez más en fotografías que publicó en Instagram; ella aparece de rodillas, junto al mar y usando un bikini estampado. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Buenos días mis #bandidos, delicioso y hermoso el mar de #lazarocardenasmichoacan 🏝️💋❤️, no hay nada como la naturaleza y dicen que siempre que vayamos a alguna playa debemos meternos, ya que purifica 💋”. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

La reina grupera comparte con frecuencia videos en los que aparece haciendo ejercicio y aprovecha para fomentar entre sus seguidores una vida sana. En esta ocasión hizo un collage de varias de sus rutinas para fortalecer el abdomen, las piernas y los brazos: “Recuerden que por más ocupadas u ocupados estemos siempre debemos cuidar nuestro cuerpo”. 🤝❤️ View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

En el plan profesional Ana Bárbara también se encuentra muy contenta, pues acaba de recibir el premio “Icon” que otorga BMI a los compositores con una larga y exitosa trayectoria. En su cuenta de Instagram esa organización informó sobre el reconocimiento: “Es un honor reconocer su excepcional talento y destacadas contribuciones a la comunidad musical latina desde el inicio de su carrera hace casi treinta años. ¡Estamos orgullosos de que seas parte de nuestra #BMIFamilia! Ana, tu música mueve nuestro mundo”. View this post on Instagram A post shared by Broadcast Music, Inc. (@bmi)

