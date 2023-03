Ana Bárbara se muestra en ceñidos leggings negros, ejercitándose con pesas y ligas

A través de los videos que comparte en sus historias de Instagram Ana Bárbara demuestra que tiene una gran disciplina para ejercitarse, y en el más reciente aparece frente al espejo y usando ajustados leggings negros mientras realiza una rutina con pesas y una liga, todo con el tema de Sia “Unstoppable” como fondo musical.

La reina grupera obtuvo más de 52,000 likes en esa red social por una colección de fotos en las que luce espectacular al modelar un bikini estampado, posando dentro de la piscina y complementando su look con un sombrero.

Ana Bárbara se encuentra muy emocionada por el inicio de su gira Bandidos, y uno de sus conciertos será en el Auditorio Nacional de Ciudad de México el 4 de marzo. En otro clip ella se mostró durante los ensayos, interpretando su éxito “Qué poca”. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

