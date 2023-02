Ana Bárbara presume su figura al posar de perfil, usando leggings y botas altas

Ana Bárbara volvió a sorprender a sus fans, ahora publicando en Instagram una fotografía en la que presume su escultural figura y añadiéndole algo de animación para darle un toque más original. Ella aparece de perfil, usando botas altas de plataforma, leggings y un body negro, complementando todo con el mensaje: “Aquí reflexionando y recibiendo los poderes de #elconsejo de mi @paquitaoficialb 😎Y LOS PONDREMOS EN PRACTICA CANTANDO, SINTIENDO Y VIBRANDO EN LOS PROXIMOS CONCIERTOS PEDAZOS DE MI ALMA 😜”.

A sus 52 años la reina grupera luce espectacular, y lo dejó ver en otras imágenes que la muestran a bordo de un yate y usando un minibikini rojo. Junto a su post escribió el texto: ” El sonido del mar es música para el alma; es la encarnación de una existencia supernatural y maravillosa 🌊”. AB View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

La semana pasada Ana Bárbara estuvo en La Paz, Bolivia, donde presentó su show con gran éxito. Ella compartió en Instagram un video en el que se ve el gran arrastre que tiene ante el público: “GRACIAS POR LLENAR DE AMOR ESTE CORAZON BANDIDO LOS AMO POR SIEMPRE❤️🎼🙌🏻”. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

