En ceñidos leggings azules Ana Bárbara presume su figura antes de hacer ejercicio

Desde temprano Ana Bárbara se pone en forma con intensas rutinas, y ahora publicó en sus historias de Instagram un video en el que se le ve en la calle, usando un conjunto de top y leggings azules que resaltaron su figura, al mismo tiempo que dice: “Ya sabemos que la vida saludable es una decisión, vamos por esa buena decisión, venga”.

La reina grupera lució espectacular usando body negro de látex y botas altas en una fotografía para promocionar su próximo concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, que se llevará a cabo el 4 de marzo, como parte de su Bandidos Tour. Ella también escribió un mensaje a sus fans por el inicio de año: “Este 2023 llenemos al mundo de guitarras y violines, la #música une y no conoce fronteras”.

Ana Bárbara también hizo uso de su cuenta de Instagram para celebrar que el videoclip de su tema “El consejo” (un dueto con Paquita la del Barrio) a dos años de su lanzamiento ha obtenido más de 25 millones de vistas en YouTube: “Gracias de nuevo y sigan reproduciendo el video y la canción, que ya es suya”. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

