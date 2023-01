En leggings estampados y usando una liga Ana Bárbara muestra su rutina para ejercitar los brazos

Ana Bárbara siempre comparte con sus seguidores en Instagram videos que la muestran en casa realizando rutinas de ejercicios, y ahora publicó uno en el que hace uso de una barra de dominadas y una liga para tonificar sus brazos: “Lo que vamos a hacer es…poner la rodillita aquí, alguien te puede ayudar agarrándote de las rodillas, a mí mis hijos siempre me ayudaban al principio, pero ahora ya puedo”.

La reina grupera publicó un emotivo clip con motivo de su cumpleaños 52, mostrando muchas fotos en las que aparece desde niña, grabando sus primeras canciones y con varios artistas. “¡Quiero dar gracias a la vida que me ha dado tanto, con sus tropiezos pero también muchas satisfacciones y por permitirme llegar al día de hoy festejando un cumpleaños más! No fué fácil pero llegamos”. 🎂😍

Durante su celebración por el año nuevo Ana Bárbara no podía dejar de compartir un divertido video, y se mostró haciendo la coreografía de Jenna Ortega para la serie de Netflix “Wednesday”, complementándola con el tema “Bloody Mary” de Lady Gaga como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

También te puede interesar:

-A bordo de un yate Ana Bárbara luce su figura usando un minibikini a cuadros

-Tendida en el piso Ana Bárbara hace un sensual baile, usando leggings estampados