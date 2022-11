Tendida en el piso Ana Bárbara hace un sensual baile, usando leggings estampados

Con frecuencia Ana Bárbara sorprende a sus fans con videos en los que aparece en el gimnasio haciendo diversas rutinas para ejercitarse, pero en esta ocasión el clip que compartió fue diferente: usando leggings estampados la cantante se mostró tendida en el piso, ejecutando una sensual coreografía -de tan sólo unos segundos- con el tema “Still loving you” del grupo de rock Scorpions como fondo musical. El mensaje que escribió junto a su post fue: “SE LO QUE QUIERAS SER PARATI, ANTES QUE PARA NADIE🙌🏻AMOR A TI MISMA” 🎼❤️🙌🏻

Hace algunos días la reina grupera acudió a la entrega de Premios de la Radio, y durante los ensayos posó para unas fotos mostrando su total look negro, con un atuendo de pantalones y gabardina de látex, junto con un top transparente.

Como todo artista musical Ana Bárbara también gusta de comprar discos, y se ha unido a la tendencia de preferir LPs a CDs o streaming. En una de sus recientes publicaciones en Instagram se muestra en una tienda revisando álbumes; para ella “la música es la literatura del corazón, que comienza donde terminan las palabras”. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

