Christian Nodal dedica una canción a Cazzu que previamente cantó con Belinda y le llueven las críticas

En medio del éxito obtenido con su gira, Christian Nodal encabeza los titulares luego de dedicarle una romántica canción a la madre de su hijo, la argentina Cazzu, aunque no por las razones correctas. Y es que para el público no pasó desapercibido el hecho de que el mexicano había interpretado dicho tema junto a su ex prometida, Belinda. ¿Cómo reaccionaron los internautas? Aquí te lo contamos.

Fue durante su más reciente presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México que el intérprete de “Botella tras botella” brindó un show fuera de serie al cantar sus más grandes éxitos e invitar a grandes personalidades de la música. Tal fue el caso de Ana Bárbara, Ángela Aguilar y Piso 21.

No obstante hubo un momento que se robó la atención del público y terminó por abarrotar las redes sociales; se trató de la aparición especial de Cazzu mientras Christian Nodal le cantaba al oído la canción “De los besos que te di”.

Christian Nodal subió al escenario a su pareja, la cantante argentina Cazzu. Le emoción de los dos se hizo evidente, pues fue la primera vez que compartían escenario los 3 (la argentina, el mexicano y el bebé de ambos por nacer). 🤰🇦🇷🇲🇽



¡Que viva el amor! 😍🥰💪🏼

El intercambio de caricias y besos entre los famosos fue capturado por las cámaras de las más de 60,000 personas que abarrotaron el Foro Sol.

Lo que parecía ser un momento romántico que se viralizó en redes terminó por desatar una ola de críticas en contra del cantante de regional mexicano, pues hubo quienes no dudaron en comparar lo sucedido con la interpretación que el sonorense protagonizó lado de Belinda cuando eran novios y coaches en La voz México.

Como resultado, las plataformas de Instagram y Twitter se llenaron de mensajes de disgusto por presuntamente dedicar la misma canción a todas sus parejas. Asimismo, algunos se aventuraron a asegurar que lo hizo para darle celos a Belinda.

Cabe recalcar que los fanáticos de Christian Nodal y Cazzu salieron a su rescate y contrarrestaron las críticas de sus detractores con comentarios de cariño para la pareja que en los próximos meses recibirá a su primogénito.

